Pechino schiera l'NIM-TF3: ecco l'orologio atomico che "cambierà la guerra"

Un orologio atomico portatile e ultra preciso in grado di cambiare le guerre del futuro: è questo il nuovo, possibile, jolly militare al quale sta lavorando la Cina. Gli scienziati del Dragone ne hanno creato uno al cesio alto 1,5 metri e grande all'incirca quanto un frigorifero; può essere caricato su un camion e, dopo aver sopportato un trasporto a lunga distanza su strade dissestate e altri ambienti difficili, limitare l'incertezza della sua misurazione a meno di un quinto al quadrilionesimo di secondo. Il suo scopo? Cambiare il modo di condurre un conflitto grazie al sistema di cronometraggio ad alta precisione che consentirebbe, ad esempio, a radar situati a migliaia di chilometri di distanza di funzionare all'unisono, rilevando e rintracciando i caccia stealth.

L'orologio atomico della Cina

L'obiettivo di questo dispositivo, ha scritto il South China Morning Post, consiste nel migliorare la qualità del segnali nella guerra elettronica e facilitare il trasferimento di enormi quantità di dati. Questa impresa era ritenuta impossibile perché solo gli orologi atomici che stabiliscono l'ora standard internazionale possono raggiungere questa precisione; inoltre, tutti questi marchingegni, di grandi dimensioni, devono essere conservati in laboratori protetti da qualsiasi interferenza ambientale. Ebbene, la Cina potrebbe riuscire a superare l'impasse.

Un sistema di cronometraggio ad alta precisione è del resto la spina dorsale della guerra moderna, che consente ai radar separati da migliaia di miglia di funzionare all'unisono, mentre rilevano gli sfuggenti caccia stealth. Macchine di misurazione del tempo estremamente precise possono persino contribuire a trasformare la fantascienza in realtà, ad esempio combinando laser o microonde emessi da diverse piattaforme di combattimento in un unico raggio mortale per distruggere i nemici con un'energia tremenda.

Scienziati all'opera

L'orologio atomico NIM-TF3, prodotto dall'Istituto nazionale di metrologia della Cina, può funzionare in modo autonomo per lunghi periodi senza bisogno di manutenzione professionale, il che lo rende particolarmente adatto alle applicazioni open-world. In un articolo sottoposto a revisione paritaria e pubblicato sulla rivista in lingua cinese Metrology Journal lo scorso 18 dicembre, il team del progetto, guidato dal professor Lin Pingwei, ha spiegato che la stabilità a lungo termine dell'orologio ha raggiunto un livello sorprendente di cinque quadrilionesimi nei test reali.

Gli orologi atomici al cesio funzionano come fontane. Gli scienziati prima raffreddano gli atomi di cesio usando laser e poi li sparano dritti in aria. Gli atomi cadono sotto la forza di gravità ed emettono fluorescenza mentre attraversano un campo di energia a microonde. Contando questi lampi, gli scienziati possono ottenere un tempo di riferimento estremamente preciso.

Gli Stati Uniti e la Cina sono impegnati in una feroce competizione nella tecnologia di cronometraggio ad alta precisione. L'orologio atomico più preciso sulla Terra si trova ancora negli Stati Uniti, ma è stato costruito da un team guidato da ricercatori cinesi. Alcuni di questi scienziati, sotto pressione geopolitica, stanno ora pensando di tornare in patria.

Allo stesso tempo, la Cina sta rapidamente colmando il divario con gli Usa e li ha superati in alcune aree chiave. Ad esempio, gli orologi atomici sui satelliti BeiDou ora superano quelli sui satelliti GPS.

L'orologio atomico all'idrogeno sulla stazione spaziale cinese ha battuto il record di precisione di cronometraggio nello spazio, e la rete in fibra ottica sincronizzata più lunga e precisa al mondo è stata anch'essa messa da poco in funzione nella Cina continentale.