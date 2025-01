Cats Warrior: il drone stealth indiano che spaventa Pechino

Ascolta ora 00:00 00:00

Importanti passi in avanti da parte dell'India, sempre più vicina a completare il suo programma di punta Combat Air Teaming System (CATS) per realizzare un drone stealth all'avanguardia. L'Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ha effettuato con successo la prova a terra del motore di un dimostratore a grandezza naturale, CATS Warrior loyal wingman, annunciando il risultato sui social. Ma cosa sappiamo di questo velivolo senza pilota che preoccupa la Cina e il cui prototipo dovrebbe essere svelato in occasione dell'evento Aero India 2025?

Il nuovo drone stealth dell'India

HAL ha presentato CATS all'Aero India 2021 esponendo i modelli dei componenti del sistema. Stiamo parlando di un progetto avanzato simile al programma statunitense Skyborg, che prevede una nave madre che opera in uno spazio aereo non conteso, coordinando un team di quattro elementi autonomi (CATS Warrior, CATS Hunter, CATS Alpha-S e CATS Infinity) con ruoli specifici. Come ha spiegato il sito Eurasiantimes, il drone di punta del sistema, CATS Warrior, è progettato per operazioni autonome fino a 700 chilometri dalla nave madre nello spazio aereo conteso; può colpire obiettivi come farebbe un missile da crociera o lanciare armi come SAAW fino a 350 chilometri in territorio ostile.

Le specifiche principali del Warrior includono un peso massimo al decollo di circa 1.300 chilogrammi, velocità di 850 km/h, autonomia di 800 chilometri, durata del volo di un'ottantina di minuti e un armamento che include missili aria-aria e aria-terra. Il Warrior è dotato di un radar e di una suite di sensori collegati alla nave madre, che assegnano compiti specifici e trasmettono le coordinate dei bersagli.

Gli altri elementi del progetto coincidono con CATS Hunter, ovvero un missile da crociera lanciato dalla nave madre, in grado di penetrare in profondità nello spazio aereo conteso per eseguire attacchi di precisione; CATS Alpha-S, un sistema di alianti progettato per trasportare e rilasciare sciami di droni quadricotteri (da 4 a 20) nel territorio nemico; e CATS Infinity, uno Uav ad alta quota alimentato a energia solare progettato per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) estese.

Il CATS Warrior scalda i motori

Il CATS Warrior è concepito per essere alimentato dal motore HTFE-25 di HAL, un turbofan da 25 kN ancora in fase di sviluppo. È probabile che il dimostratore svelato utilizzi due motori PTAE-7. Il programma CATS rappresenta un balzo in avanti nei sistemi di aerei da combattimento indiani con e senza pilota, ed è in fase di sviluppo da parte della Defense Public Sector Undertaking (DPSU) da diversi anni. Il sistema prevede il Tejas Light Combat Aircraft (LCA) come nave madre che controlla una rete di piattaforme autonome, tra cui il CATS-Warrior, che è un veicolo aereo da combattimento senza pilota (UCAV) a bassa osservabilità.

In generale, lo sviluppo di questo progetto è in corso mentre gli squadroni attivi dell'aeronautica militare indiana (IAF) sono scesi a 31 contro i 42 autorizzati, in mezzo a una flotta che invecchia e a ritardi vari.

Il programma CATS potrebbe dunque aiutare a stabilizzare le capacità di combattimento dell'IAF e a mitigare le perdite fino a quando jet più avanzati, come l'Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) e il Tejas Mk-II, diventeranno operativi nel prossimo decennio.