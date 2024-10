Ombra russa dietro l'hunter killer: i sospetti sul primo sottomarino nucleare di Kim

La Corea del Nord sembra aver iniziato a costruire un nuovo sottomarino che potrebbe essere dotato di propulsione nucleare, secondo la Defense Intelligence Agency della Corea del Sud.

Il rapporto dell'agenzia al governo sudcoreano afferma, come riportato da The War Zone, che dato che la costruzione è ancora nelle sue fasi iniziali, sono necessarie ulteriori conferme sul fatto che sia alimentato a energia nucleare. Un funzionario militare sudcoreano ha detto in forma anonima a Yonhap News che i lavori del sottomarino sono stati identificati nell'area nord-orientale di Sinpo, presumibilmente presso il cantiere navale di Pongdae, e che il battello è più grande di quelli precedentemente schierati dalla Corea del Nord. Il funzionario ha anche comunicato che il suo tonnellaggio esatto e altri dettagli possono essere determinati con precisione una volta compiuti progressi nella costruzione.

La possibilità che il nuovo sottomarino abbia la propulsione nucleare è quindi solo una deduzione effettuata sulle dimensioni riconosciute da immagini delle prime fasi della costruzione, ma comunque quest'ipotesi sarebbe in linea coi progressi dimostrati dalla Corea del Nord nel campo dei sottomarini. Il 6 settembre 2023 la Corea del Nord aveva varato il battello a propulsione diesel-elettrica denominato “Eroe Kim Kun Ok” (numero identificativo 841) che rappresenta il primo sottomarino lanciamissili balistici della marina di Pyongyang. Si tratta di un battello della vecchia classe Romeo ampiamente modificato per poter alloggiare un compartimento di lancio per missili balistici (e probabilmente anche da crociera) situato a poppavia della falsatorre, con un disegno che ricorda molto le costruzioni russe e cinesi.

In occasione del varo, i media statali nordcoreani avevano parlato anche di un futuro non meglio precisato sottomarino a propulsione nucleare, e ci sono anche state segnalazioni all'inizio di quest'anno secondo cui i lavori su tale imbarcazione potrebbero essere già in corso. A gennaio, si dice che Kim Jong-un abbia ispezionato un sottomarino a propulsione nucleare in costruzione, oltre ad aver assistito a un test di missile da crociera strategico. La propulsione nucleare per sottomarini è la più difficile da padroneggiare tecnologicamente parlando, e già in passato si erano sparse voci in merito alla costruzione di un battello del genere in Corea del Nord poi rivelatesi infondate.

La capacità della Corea del Nord di costruire un sottomarino a propulsione nucleare è certamente discutibile, ma le relazioni sempre più strette avviate con la Russia dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina potrebbero aver fornito a Pyongyang tecnologie e competenze che potrebbero contribuire a raggiungere questo obiettivo. In cambio del supporto militare nordcoreano alla Russia, costituito da munizionamento di artiglieria di vario tipo (peraltro di pessima qualità) e di missili balistici a corto raggio (del tipo KN-23), Mosca potrebbe aver aiutato Pyongyang nella sua tecnologia atomica – come peraltro lasciato intendere dalle stesse massime cariche del Cremlino – sulla via della costruzione di un reattore nucleare per la propulsione navale.

Non è nemmeno da escludere che la Russia abbia fornito (o stia fornendo) assistenza per quanto riguarda la tecnologia missilistica, sebbene si debba considerare che Mosca ha sempre lavorato per la stabilità della penisola coreana e che il livello tecnologico fornito non corrisponde a quello piuttosto scarso del munizionamento ricevuto dalla Corea del Nord.

Supponendo che il nuovo sottomarino sia a propulsione nucleare, è possibile che possa essere concepito come un sottomarino d'attacco hunter-killer, sebbene l'enfasi della Corea del Nord sulle capacità missilistiche offensive sembrerebbe rendere ciò molto meno probabile, quindi potrebbe trattarsi di un primo sottomarino lanciamissili balistici a propulsione nucleare. D'altro canto, potrebbe anche essere semplicemente un banco di prova per nuove tecnologie, come nella migliore tradizione nordcoreana, il che sarebbe particolarmente utile se la Corea del Nord avesse effettivamente sviluppato un reattore adatto, o avesse intenzione di farlo.

In ogni caso sappiamo che la Corea del Nord ha sviluppato e testato (con rari successi) degli

(Submarine Launched Ballistic Missile) sempre più grandi e manca di una piattaforma sottomarina atta a lanciarli, il che farebbe supporre che nel Paese si stia lavorando per ovviare a questa mancanza.