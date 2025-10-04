Abbonati
Difesa

"Costruirà una super nave": la nuova arma che può cambiare gli equilibri

L'India accelera il rafforzamento della Marina con una gara per quattro nuove navi da sbarco LPD da 9,5 miliardi di dollari, le più grandi mai costruite nel Paese

Prosegue senza sosta il rafforzamento militare dell'India. La Marina di Delhi dovrebbe infatti pubblicare a breve una gara d'appalto per la costruzione di nuovi mezzi militari, nello specifico quattro navi Landing Platform Docks (LPD) per un costo stimato di circa 80.000 crore, pari a circa 9,5 miliardi di dollari. Parliamo di imbarcazioni particolari, di navi anfibie pensate teoricamente per trasportare truppe, veicoli, mezzi da sbarco e supporti logistici direttamente su una costa nemica, permettendo operazioni di sbarco senza la necessità di porti. Tra i probabili offerenti figurano Cochin Shipyard, L&T Shipbuilding, Garden Reach Shipbuilders e Mazagon Dock Shipbuilders che, nel caso, realizzeranno il tutto presso cantieri navali indiani.

La nuova super nave di Delhi

Come ha spiegato Eurasiantimes, un LPD è dotato di un ponte di volo al piano superiore per l'impiego di elicotteri, droni e caccia VTOL (Vertical Take-Off and Landing), nonché di un bacino di attracco al piano inferiore per il trasporto di mezzi anfibi e veicoli per la mobilità terrestre. Grazie alla zavorra di poppa, la nave in questione può immergere parzialmente il bacino di carenaggio, consentendo alle imbarcazioni anfibie di attraccare o sganciarsi direttamente dal mare. Ricordiamo che l'esercito indiano ha quasi 10.000 soldati in tre brigate anfibie destinate a proteggere i suoi territori insulari strategicamente importanti nelle isole Andamane e Nicobare, oltre che nelle isole Laccadive.

Le grandi navi anfibie, in grado di trasportare elicotteri, veicoli di mobilità terrestre e carri armati, oltre alle truppe, consentiranno alle brigate anfibie di essere dispiegate rapidamente per le operazioni nei suddetti territori. L'acquisto degli LPD è il seguito dell'acquisto, avvenuto nel 2007, della USS Trenton da 16.900 tonnellate, al prezzo di 92,5 milioni di dollari. Con base a Visakhapatnam,e ribattezzata INS Jalashwa (nome sanscrito che si traduce come "ippopotamo"), è anche questa una nave d'assalto anfibia. Con un equipaggio di circa 27 ufficiali e 380 marinai, la LPD ha una lunghezza di circa 175 metri e una larghezza di 32 metri.

L'India rafforza la Marina

Oltre all'INS Jalashwa, la Marina indiana gestisce quattro navi da sbarco medie (Landing Ship Tanks o LST: una di classe Magar e tre di classe Shardul) e otto mezzi da sbarco più piccoli (Landing Craft Utilities o LCU: tutte di classe Mk IV). Ha avviato l'approvvigionamento di LPD nel 2006, redigendone le specifiche. La gara d'appalto per le navi è stata indetta per la prima volta nel 2013.

Sulla base delle specifiche pubblicate in passato, è probabile che l'LPD da acquisire avrà un dislocamento di circa 40.000 tonnellate. (l'INS Jalashwa si ferma a 16.900 tonnellate.) Una volta costruita, dunque, diventerà la più grande nave da guerra mai costruita in India. Potrà imbarcare oltre 2.000 soldati e sarà dotata di ampie strutture mediche.

L'India ha urgente bisogno di acquisire le capacità necessarie per difendere i suoi territori insulari più remoti.

Resta da capire se la gara d'appalto LPD sarà sufficiente a far sì che l'approvvigionamento di nuovi mezzi da guerra pesanti possa finalmente iniziare. Nei prossimi mesi, o forse anche prima, dovrebbero arrivare interessanti novità in merito.

