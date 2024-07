Gli Usa muovono l'RQ-180: cosa può fare il drone che spaventa la Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Usa puntano sul drone stealth RQ-180 della Northrop Grumman, costruito per lo spazio aereo conteso e noto come "White Bat", per neutralizzare le crescenti minacce rappresentate da rivali del calibro di Cina e Russia. In particolare, l'aeronautica militare statunitense prevede di ritirare i suoi U-2, impiegati fin dagli anni '50, e i droni RQ-4, introdotti per la prima volta nel 2001, rispettivamente entro il 2026 e la fine del 2027, per cambiare completamente strategia operativa. Washington sta attuando un graduale passaggio strategico dai tradizionali sistemi di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) a piattaforme più avanzate che sfruttano nuove tecnologie, come risorse spaziali e droni stealth.

La nuova strategia Usa

Secondo War Zone, il nuovo approccio ISR probabilmente pone l'accento su concetti distribuiti e tecnologie informatiche avanzate per raccogliere e dare priorità ai dati critici per un loro sfruttamento quasi in tempo reale. Se l'RQ-180 continuerà a ricevere finanziamenti governativi, potrebbe svolgere molteplici funzioni, tra cui attacchi elettronici e condivisione di dati: la strada sembrerebbe essere questa.

Le recenti perdite di droni statunitensi in Yemen potrebbero aver messo in luce i limiti dei droni tradizionali come l'MQ-9, il cui design e le cui tecnologie di base risalgono agli anni '90. Tali perdite hanno probabilmente spinto gli Usa a riconsiderare le proprie strategie per lo sviluppo e l'utilizzo dei droni. Certo, l'MQ-9 è considerato sacrificabile ma ha comunque un prezzo di 30 milioni di dollari per unità, è considerato troppo costoso e lento da rigenerare per funzionare nel raggio d'azione dei missili terra-aria (SAM).

La soluzione? Droni più furtivi e resistenti, come l'RQ-180, che potrebbero consentire agli Stati Uniti di potenziare le capacità ISR di alleati deboli come le Filippine, supportando gli sforzi diplomatici e militari di questi ultimi. Mentre gli Usa e Manila stanno finalizzando il loro patto di condivisione di intelligence denominato GSOMIA (General Security of Military Information Agreement), le capacità fornite da risorse ISR avanzate come l'RQ-180 potrebbero rivelarsi fondamentali per l'utilità e il successo dell'accordo.

Gli usa si affidano all'RQ-180

Gli Stati Uniti potrebbero anche utilizzare droni avanzati come l'RQ-180 per rafforzare le deboli capacità ISR delle Filippine, rafforzando la scarsa posizione militare di queste ultime nel Mar Cinese Meridionale e rendendola una posizione difensiva più praticabile per gli Stati Uniti nella Prima catena di isole. Certo, l'introduzione da parte degli Usa di droni avanzati come l'RQ-180 potrebbe innescare una corsa agli armamenti dei droni più ampia nella regione indo-pacifica, contrapponendo i droni high-tech statunitensi alle capacità di produzione di massa della Cina.

Progettato da Northrop Grumman, il drone in questione è all'avanguardia, sia in termini di design che di capacità. La sua nascita è stata guidata dalla necessità di una piattaforma di ricognizione più capace e versatile, in grado di penetrare e operare in ambienti pesantemente difesi, sottolineando l'impegno dell'esercito statunitense nel mantenere la superiorità tecnologica.

Lo sviluppo dell'RQ-180 è stato avvolto nel segreto.

Non sono state rilasciate immagini autorizzate al pubblico, né ci sono state dichiarazioni reali: non c'è nemmeno una data concreta per il primo dispiegamento (il suo primo volo di prova registrato è avvenuto nel 2010).