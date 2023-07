L'esercito Usa in "guerra" contro le zanzare: ecco la nuova arma anti-insetti

Sono vari i metodi per combattere le zanzare. In campo militare, in particolare, le zanzare rappresentano più che una fastidiosa distrazione, poiché possono diffondere gravi malattie e virus come la malaria, la febbre dengue, Zika e il virus del Nilo occidentale. Per questo motivo il Pentagono cerca continuamente metodi di controllo delle zanzare per proteggere i soldati sul campo dai morsi di questi insetti. Dagli spray insetto-repellente, ai dispositivi elettrici da muro, sul mercato si può trovare di tutto. Ci sono, tuttavia, degli svantaggi: gli spray, ad esempio, possono avere un odore forte o non essere adatti a tutte le pelli, mentre i sistemi di diffusione richiedono batterie che devono essere sostituite o ricaricate. Dalla Florida arriva ora una novità che si preannuncia innovativa nella lotta contro le zanzare: trattasi di un dispositivo sviluppato dall'Università della Florida per il personale militare degli Stati Uniti, finanziato dal programma Deployed Warfighter Protection del dipartimento della Difesa, in grado di offrire protezione dalle zanzare senza calore o elettricità e che non richiede l'applicazione sulla pelle. Una vera "rivoluzione" in questo campo.

Contro le zanzare scende in campo l'esercito

Progettato dal dottorando Nagarajan Rajagopal e dal dottor Christopher Batich del dipartimento di Scienza dei Materiali e Ingegneria dell'Università della Florida presso l'Herbert Wertheim College of Engineering, il piccolo dispositivo è a forma di tubo, è lungo circa 2,5 cm, e contiene due tubi più piccoli contenenti transflutrina, un insetticida considerato sicuro per l'uomo e gli animali. Per testare l'efficacia del dispositivo, il team ha installato 70 di questi dispositivi all'ingresso di un grande accampamento militare usando del filo da pesca, rilasciando diverse specie di zanzare nell'aria che erano tenute in gabbia. L'esperimento è perfettamente riuscito: entro 24 ore quasi tutti gli insetti sono stati respinti o uccisi e la protezione è durata per quattro settimane. " Il nostro dispositivo elimina la necessità di applicare repellenti e di spruzzare insetticidi su un'area aperta, che possono contaminare le piante circostanti e avere un impatto negativo sugli impollinatori benefici come api e farfalle ", ha dichiarato Rajagopal in un comunicato stampa. " Chiamiamo il nostro dispositivo passivo perché non è necessario fare nulla per attivarlo ", ha poi aggiunto. Rajagopal ha sottolineano che il suo team sta depositando un brevetto, e il governo è interessato a approfondire la questione con ulteriori studi, in modo che possa essere commercializzato per il mercato civile.

