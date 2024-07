Il "Super Hornet" col missile "Standard". Cosa c'è dietro l'esercitazione alle Hawaii

Un F-18 dell'aeronautica statunitense sul Mediterraneo (foto di repertorio).

Durante l'esercitazione navale Rimpac (Rim of the Pacific), che si tiene ogni due anni nelle acque delle isole Hawaii, un caccia F/A-18E/F “Super Hornet” è stato osservato montare un missile Sm-6 “Standard”, ufficialmente noto come Rim-174 Eram (Extended Range Active Missile).

Si tratta di un missile nato per la U.S. Navy e utilizzato dal complesso di lancio verticale Mk 41 del sistema Aegis montato sui cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke, della classe Zumwalt e dagli incrociatori della classe Ticonderoga. Il missile nasce, cioè, per le unità navali statunitensi ed è stato progettato per la difesa aerea a lungo raggio, fornendo capacità contro velivoli ad ala fissa e rotante, Uav (Unmanned Air Vehicle), missili da crociera e balistici, ma può anche essere utilizzato come missile antinave.

Le caratteristiche precise del missile, come sempre accade, non sono note ma si ritiene che abbia una portata compresa tra i 240 e i 460 chilometri e sia in grado di raggiungere, lanciato dalla superficie, i 34mila metri di quota. Non si tratta di un missile ipersonico (la velocità massima resa nota è di Mach 3.5), ma la sua portata, il suo carico bellico (64 Kg di esplosivo con testata a frammentazione) e soprattutto il suo sistema di guida (inerziale, terminale attiva e semi attiva) ne fanno uno strumento di difesa aerea altamente performante: l'Sm-6, infatti, ha ottenuto quattro vittorie nel Mar Rosso abbattendo altrettanti missili balistici antinave lanciati dai ribelli yemeniti Houthi.

Il missile visto sul “Super Hornet” della marina statunitense, oltre a essere inerte, portava la designazione ufficiale di Aim-174B, ovvero quella di un missile per compiti aria-aria.

Oggettivamente non è la prima volta che l'Sm-6 viene osservato montato su un F/A-18: la U.S. Navy ha condotto diversi test di compatibilità negli anni scorsi (il primo sarebbe avvenuto nel 2021), e alcuni fotografi amatoriali li hanno ritratti, ma quanto immortalato alle isole Hawaii dimostra che la marina Usa è andata oltre queste semplici prove e si accinge a far entrare in servizio questo potente missile.

Il fatto che la combinazione F/A-18 – Sm-6 sia apparsa durante l'esercitazione Rimpac (a cui partecipa anche la Marina Militare italiana col pattugliatore “Montecuccoli”), può voler dire che il missile andrà incontro a dei test a fuoco, e secondo gli esperti di The War Zone, potrebbe venire usato per una Sinkex (Sinking Exercise), ovvero per un'esercitazione di affondamento. Secondo il media specializzato statunitense, alcuni Aim-174B potrebbero venire lanciati contro il “Tarawa”, una nave d’assalto anfibia dismessa della marina Usa, che verrà probabilmente affondata al largo delle coste delle Hawaii. Tutto però dipende se l'Aim-174B, che ricordiamo è designato come un vettore aria-aria, conservi o meno la sua capacità anti-nave, e ovviamente se la U.S. Navy deciderà di usarlo in tal senso.

Come arma aria-aria, il missile fornirebbe al “Super Hornet” la capacità di ingaggiare un'ampia varietà di minacce aeree a distanze di centinaia di chilometri, ovvero a una portata maggiore del missile attualmente in servizio Aim-120 Amraam. Soprattutto il lancio in quota e in velocità significa una portata significativamente maggiore rispetto a quella di un lancio dalla superficie, nonostante la mancanza del booster utilizzato dall'Sm-6 navale.

L’uso dell’Aim-174B porterebbe a un significativo miglioramento delle capacità di contrasto aereo della marina statunitense: il vettore può essere utilizzato contro velivoli da Early Warning, contro aerocisterne, contro aerei da pattugliamento marittimo e contro bombardieri strategici prima che lancino i loro missili da crociera, nonché contro aerei da trasporto. Si tratta quindi di un impiego tattico molto importante nelle vastità dell'Oceano Pacifico soprattutto per contrastare le bolle di interdizione cinesi e le loro capacità di attacco.

In tal senso, non è da escludere che la presenza di un F/A-18 armato di Aim-174B a Rimpac, sia un forte messaggio per la Repubblica Popolare Cinese soprattutto qualora venga usato per testare le capacità anti-nave: proprio mentre vi stiamo scrivendo, infatti, un gruppo navale cinese composto dalla portaerei “Shandong”, da una nave da assalto anfibio (tipo Lhd – Landing Helicopter Dock) e relativa scorta,

sta solcando le acque deldiretto verso sud per effettuare esercitazioni congiunte con ogni probabilità non lontano dalle acque della Zee (Zona di Esclusività Economica) filippina.