Typhoon RAF nel Pacifico: le manovre Uk con i partner Nato che preoccupano la Cina

Il Regno Unito ha inviato sei Typhoon e un A400M della Royal Air Force nell’Indo-Pacifico. I velivoli sono stati schierati in loco per prender parte alle esercitazioni Griffin Strike 24 e Pitch Black 24, dimostrando l'impegno di Londra " nel mantenere una presenza credibile e affidabile nella regione ", si legge in un comunicato ufficiale dell’UK.

I mezzi in questione si sono uniti, nei giorni scorsi, ai partner della Nato al fine di effettuare manovre dimostrative nel bel mezzo delle crescenti tensioni con la Cina. A proposito di Pechino, le recenti operazioni effettuate dai Paesi occidentali a pochi passi dal suo “cortile di casa” (anche la Francia ha inviato qui i suoi Rafale) stanno infastidendo il Dragone.

La mossa di Londra: Typhoon nel Pacifico

" L'esercitazione Griffin Strike 24 ha dimostrato la capacità della Combined Joint Expeditionary Force di pianificare e condurre una proiezione combinata di Air Power a distanza. Ha inoltre sottolineato la capacità delle Forze aeree di agire insieme e in modo integrato per proteggere i nostri interessi e rassicurare gli alleati, scoraggiando al contempo potenziali aggressori ", ha fatto presente la RAF in una nota.

Ricordiamo che in occasione delle manovre Griffin Strike 24 il distaccamento della RAF ha volato per quasi 9.000 miglia, dalla Francia al Medio Oriente, poi a Singapore e infine in Australia, fornendo un addestramento fondamentale sia per la stessa RAF che per le altre forze aeree partecipanti. Questo spiegamento ha poi evidenziato anche la capacità del Regno Unito di sostenere una presenza persistente nella regione indo-pacifica (quando e se sarà mai necessaria).

Dopo Griffin Strike 24, la RAF ha preso parte all'esercitazione Pitch Black 24, iniziata il 12 luglio e con termine previsto per il 2 agosto. L'edizione di quest'anno è la più grande nei 43 anni di storia dell'esercitazione partecipano 20 nazioni, oltre 140 velivoli e circa 4.500 persone. I riflettori sono puntati sui Typhoon ma non solo...

Le esercitazioni che preoccupano la Cina

Organizzata dall'Australian Air Force, l'esercitazione Pitch Black si concentra su missioni di impiego di grandi forze, e integra alcune delle capacità di combattimento aereo più avanzate al mondo. Partecipano anche alleati tra cui Canada, Francia, Germania, Italia, Spagna e Stati Uniti, rafforzando ulteriormente la cooperazione militare internazionale.

Non solo Regno Unito. Anche la Francia ha mosso i suoi caccia nello scacchiere asiatico. Alla missione Pegase 24, organizzata per dimostrare l'impegno del Paese europeo nel sostenere la libertà di navigazione e di sorvolo nell'Indo-Pacifico, prenderanno infatti parte anche due Rafale che sosteranno nelle Filippine, nazione da mesi impegnata in un duro braccio di ferro con la Cina per varie dispute marittime locali.

Parigi, tra l'altro, ha per la prima volta in assoluto incluso Manila nella sua missione annuale dell'aeronautica. Non solo: il governo francese intende rafforzare i suoi legami di Difesa con quello filippino.

, ambasciatrice francese nelle Filippine, ha spiegato qualche giorno fa che la missione Pegase 24 dimostrerà l'impegno della Francia nel sostenere la libertà di navigazione come elemento essenziale per mantenere aperta e inclusiva la regione indo-pacifica. Un altro implicito messaggio inviato a Pechino.