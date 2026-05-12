Il jet cinese che può far scattare un’escalation nucleare: qual è e come funziona

La Cina potrebbe presto consegnare al Pakistan il nuovo caccia stealth J-35AE, una versione da esportazione del suo jet di quinta generazione sviluppato dalla Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Le immagini diffuse dalla televisione di Stato cinese mostrano un velivolo già in configurazione operativa, alimentando le indiscrezioni su una possibile fornitura a Islamabad di circa 40 esemplari. L’obiettivo di Pechino è duplice: rafforzare il legame strategico con il Pakistan e sfidare il predominio statunitense nel mercato dei caccia avanzati. Attenzione però, perché l’arrivo in Pakistan del J-35AE potrebbe modificare gli equilibri militari esistenti tra Islamabad e il rivale indiano e alimentare una pericolosa escalation tra i due vicini dotati di armi nucleari.

Il jet cinese per il Pakistan

Secondo quanto riportato da Asia Times, il nuovo velivolo rappresenterebbe soprattutto un salto qualitativo nelle capacità offensive pakistane. Le recenti tensioni tra India e Pakistan hanno già mostrato i limiti dei caccia di quarta generazione impiegati da entrambi i Paesi (nonostante Islamabad avesse rivendicato l’abbattimento di un Rafale indiano grazie ai J-10C di produzione cinese).

Il J-35AE, per l’appunto, nasce per operare in scenari ad alta intensità, sfruttando bassa osservabilità radar, sensori avanzati e sistemi integrati di targeting. Gli analisti ritengono che, a fronte di un contesto critico, il Pakistan potrebbe usare questi aerei in combinazione con intelligence satellitare e capacità missilistiche fornite sempre dalla Cina per colpire in profondità infrastrutture strategiche indiane, comprese quelle collegate al deterrente nucleare.

Lo schema operativo evocato ricorda quanto visto nei recenti conflitti in Medio Oriente, dove i caccia stealth israeliani F-35 hanno avuto un ruolo decisivo nel neutralizzare sistemi di difesa aerea e aprire corridoi per attacchi mirati. Ecco, per Nuova Delhi questo scenario è particolarmente delicato: l’India teme che Islamabad possa sviluppare una credibile capacità di attacco preventivo contro i propri siti nucleari e centri di comando.

Il rischio di un’escalation (tra due “rivali nucleari”)

Il problema, infatti, non riguarda soltanto il nuovo jet ma il quadro strategico in cui verrebbe impiegato il velivolo. India e Pakistan possiedono arsenali nucleari e una lunga storia di conflitti a bassa intensità, raid oltre confine e crisi militari improvvise.

L’introduzione di un caccia stealth pakistano sostenuto dalla tecnologia cinese potrebbe spingere Nuova Delhi a rafforzare ulteriormente la propria postura offensiva e difensiva. Il timore degli analisti è che un eventuale scontro convenzionale possa degenerare più rapidamente del passato, soprattutto se una delle due parti percepisse minacciate le proprie strutture nucleari.

Allo stesso tempo la Cina vuole

consolidare l’asse con il Pakistan e aumentare la pressione strategica sull’India, costringendola a confrontarsi contemporaneamente con due rivali nucleari lungo ie nel