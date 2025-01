La Nato muove i tank in Europa: ecco perché sposta K2 Black Panther e Abrams Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

La Polonia, Paese Nato in prima linea nel difendere i confini orientali dell’Alleanza atlantica, ha rafforzato il proprio esercito ricevendo dagli Stati Uniti il primo lotto di carri armati Abrams M1A2 SEPv3, dopo aver precedentemente ottenuto dalla Corea del Sud i tank Black Panther K2. Il ministro della Difesa nazionale, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha annunciato la consegna lo scorso 19 gennaio. La spedizione, che comprende 28 carri armati M1A2 SEPv3, è stata scaricata dalla MV Cape Texas, una nave Roll-on/Roll-off (RO/RO), il 18 gennaio. Questi carri armati saranno ora sottoposti a un accurato processo di ispezione prima di essere assegnati a varie unità all'interno dell'esercito polacco (Wojsko Polskie).

Nuovi carri armati per il lato est della Nato

L'esercito polacco ha fatto sapere che i carri armati in questione saranno trasportati alle opere militari automobilistiche di Poznań al fine di eseguire il cosiddetto detrattamento, un'ispezione zero estesa dopo il loro trasporto marittimo. Come ha ricordato il sito Eurasiantimes, la Polonia, sempre più membro chiave della Nato, ha firmato un contratto con gli Stati Uniti nel 2022 per un totale di 250 carri armati M1A2 SEPv3 Abrams

Il primo lotto è arrivato nel 2025, mentre serbatoi e attrezzature di accompagnamento dovrebbero essere consegnati in Polonia entro il 2026. L'M1A2 SEPv3, una versione aggiornata dell'iconico carro armato Abrams, è noto per le sue capacità avanzate. La versione SEPv3 incorpora progressi chiave in potenza, armatura, sopravvivenza e sistemi elettronici.

Nello specifico, il carro armato citato può schierare il sistema di protezione attiva Trophy di fabbricazione israeliana, che migliora la sua capacità di contrastare i missili anticarro, nonché i sistemi di contro-IED aggiornati per migliorare la sopravvivenza negli ambienti di combattimento moderni.

Le mosse della Polonia

L'acquisto da parte della Polonia di carri armati M1A2 SEPv3 integra la sua precedente acquisizione di 116 carri armati M1A1 Abrams più vecchi.

Una volta che Varsavia riceverà, come previsto? 250 carri armati M1A2 SEPv3, le forze armate polacche gestiranno un totale di 366 carri armati principali della famiglia Abrams. Questa flotta di tank posizionerà il Paese come una formidabile forza corazzata all'interno della Nato.

Nel 2022 la Polonia si è assicurata un accordo storico con la Corea del Sud per acquisire 200 carri armati da

battaglia Black Panther K2, 84 dei quali già giunti a destinazione. Sarebbero in programma ulteriori investimenti per acquisire altri carri armati. L’obiettivo è chiaro: blindare il lato orientale della Nato in chiave anti russa.