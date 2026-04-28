Dopo l’Ucraina il rischio escalation: l’intelligence olandese guarda al confronto con la Nato

Le più recenti valutazioni dell’intelligence militare dei Paesi Bassi indicano un possibile cambio di fase nella sicurezza europea. Secondo il rapporto annuale diffuso nel 2025, la Russia potrebbe arrivare, nel giro di circa un anno dalla fine delle ostilità in Ucraina, a disporre delle risorse necessarie per mettere alla prova la tenuta della NATO. Non si tratterebbe, almeno nelle ipotesi considerate più probabili, di un confronto diretto su larga scala, quanto piuttosto di operazioni circoscritte con un obiettivo essenzialmente politico: verificare la capacità dell’Alleanza di reagire in modo compatto.
Il nodo temporale dopo la guerra
Finché il conflitto in Ucraina resta aperto, un confronto diretto con la NATO viene considerato altamente improbabile. Tuttavia, la fine delle operazioni potrebbe aprire una fase diversa. Il rapporto olandese indica una finestra di circa dodici mesi in cui Mosca potrebbe riorganizzare le proprie forze e ricostruire capacità operative sufficienti per iniziative militari limitate.
In questo quadro, eventuali azioni non punterebbero a una vittoria militare decisiva, ma a creare fratture politiche tra i Paesi membri, anche attraverso pressioni indirette e segnali di deterrenza.
Una strategia di lungo periodo
L’analisi colloca la guerra in Ucraina all’interno di una linea strategica più ampia. L’obiettivo attribuito a Mosca è quello di ridiscutere gli equilibri di sicurezza europei, riducendo l’influenza occidentale e rafforzando il proprio ruolo in un sistema internazionale meno centrato su un unico polo.
La contrapposizione non riguarda soltanto il controllo del territorio, ma anche il modello politico. In questo senso, il conflitto assume un significato che va oltre la dimensione militare. Allo stesso tempo, strumenti di stabilizzazione che in passato avevano contribuito a contenere le tensioni, come i trattati sul controllo degli armamenti, risultano oggi indeboliti.
Forze armate: perdite e ricostruzione
Nel documento si stimano perdite molto elevate per entrambe le parti dall’inizio della guerra nel 2022, con un bilancio particolarmente pesante anche per la Russia. Nonostante ciò, nel corso del 2025 Mosca ha continuato a reclutare personale, ad addestrare nuove unità e a sostenere la produzione industriale militare.
Un elemento rilevante riguarda l’adattamento sul campo. L’esperienza accumulata in Ucraina ha inciso sulle modalità operative, soprattutto nell’uso di sistemi senza pilota e nell’organizzazione delle strutture di comando. Le esercitazioni più recenti indicano un’evoluzione che tiene conto delle lezioni apprese durante il conflitto.
Il peso della deterrenza
Accanto alle forze convenzionali, resta centrale il ruolo dell’arsenale strategico. Lo sviluppo di nuovi sistemi e il loro possibile dispiegamento in aree sensibili contribuiscono ad accrescere la tensione, soprattutto per i tempi di reazione sempre più ridotti che queste tecnologie comportano.
Il rischio principale non è soltanto quello di un’escalation intenzionale, ma anche di incidenti o errori di valutazione, in un contesto già caratterizzato da elevata pressione politica e militare.
Oltre il campo di battaglia: il confronto indiretto
Il rapporto, inoltre, richiama anche l’uso crescente di strumenti non convenzionali. Attacchi informatici, campagne di disinformazione e altre forme di pressione operano al di sotto della soglia del conflitto aperto, ma possono produrre effetti concreti sulla stabilità interna dei Paesi coinvolti.
Queste attività, difficili da attribuire con certezza e da contrastare in modo immediato, contribuiscono a rendere più incerto il quadro complessivo.
Il ruolo della Cina
Un altro elemento evidenziato riguarda il rapporto tra Russia e Cina. Pur mantenendo una posizione ufficialmente prudente sul conflitto, Pechino ha intensificato negli ultimi anni le relazioni con Mosca, in particolare nei settori tecnologici e industriali.
La cooperazione si estende anche ad ambiti sensibili come lo spazio e le capacità digitali. Sul piano cibernetico, la Cina ha sviluppato strumenti avanzati, utilizzati anche per attività di intelligence nei confronti delle industrie occidentali.
Un equilibrio instabile
Nel breve periodo, la prosecuzione della resistenza ucraina continua a rappresentare un fattore che limita la possibilità di un ampliamento del conflitto. Finché le forze russe restano impegnate sul campo, la pressione su altri fronti appare contenuta.
Resta però l’incertezza sul medio termine.Le valutazioni dell’intelligence olandese suggeriscono che, una volta conclusa la guerra, l’Europa potrebbe trovarsi di fronte a una fase nuova, in cui la stabilità dipenderà sempre più dalla capacità politica e militare dell’Alleanza di mantenere una posizione unitaria.