L'asse anti-Russia tra Finlandia e Giappone: la mossa del Paese Nato

La Finlandia, nuovo membro della Nato, e il Giappone, partner di ferro dell'Alleanza atlantica e degli Stati Uniti nell'Indo-Pacifico, hanno rafforzato la loro cooperazione in materia di sicurezza. Decisivo l'incontro, avvenuto a Tokyo, tra il primo ministro finlandese, Petteri Orpo, e il suo omologo locale, Shigeru Ishiba. I due leader hanno accolto con favore l'avvio dei negoziati per concludere un trattato relativo al trasferimento di tecnologie avanzate e attrezzature per la Difesa, e hanno spiegato di opporsi a qualsiasi tentativo unilaterale di cambiare lo status quo. Chiaro il riferimento a Cina, Corea del Nord ma soprattutto Russia, che dal canto suo ha potenziato i legami con Pyongyang. " La situazione internazionale estremamente difficile che stiamo affrontando oggi rafforza ulteriormente il legame tra i due Paesi ", ha dichiarato Ishiba.

Le mosse di Finlandia e Giappone

Ishiba ha dichiarato che il legame tra Giappone e Finlandia si è rafforzato nonostante la " grave " situazione degli affari globali, ed ha espresso la speranza di un ulteriore approfondimento futuro dei legami bilaterali in materia di sicurezza con Helsinki. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, i due leader si sono detti preoccupati per i progressi della cooperazione militare tra Russia e Corea del Nord. Ishiba ha sollevato timori anche sulle implicazioni della guerra per la regione indo-pacifica, dove le tensioni tra Cina e Taiwan sono elevate.

È dunque per questo che Ishiba e Orpo hanno concordato di rafforzare i rapporti anche nei campi della scienza e della tecnologia, oltre che delle tecnologie delle comunicazioni di sesta generazione (6G) e dei supercomputer. Ricordiamo che la Finlandia, che condivide con la Russia un confine lungo oltre 1.300 chilometri, è entrata a far parte dell'alleanza militare Nato nell'aprile 2023 dopo che Mosca ha lanciato la sua offensiva in Ucraina nel 2022. Le mosse del Cremlino hanno dunque spinto il Paese nordico ad abbandonare la sua consolidata neutralità militare e ad aderire alla Nato (insieme alla Svezia).

Le armi di Tokyo, la svolta di Helsinki

Lo scorso aprile il presidente finlandese, Sauli Niinisto, ha spiegato che, diventando un membro dell'alleanza di difesa della Nato, l'era del non allineamento militare di Helsinki è giunta al termine. " Inizia una nuova era. Ogni paese massimizza la propria sicurezza. Anche la Finlandia. Allo stesso tempo, l'adesione alla Nato rafforza la nostra posizione internazionale e il nostro margine di manovra. In qualità di partner, abbiamo a lungo partecipato attivamente alle attività della Nato. In futuro, la Finlandia darà un contributo alla deterrenza e alla difesa collettiva della Nato ", ha chiarito Niinisto.

Per quanto riguarda il Giappone, Tokyo è uno dei più importanti partner degli Usa in Asia e intende collaborare sempre di più con Washington. Il Paese, hanno spiegato fonti governative nipponiche, intende non a caso fornire equipaggiamenti difensivi alle Filippine, all'Indonesia, alla Mongolia e a Gibuti nell'ambito della sua assistenza ufficiale alla sicurezza delle forze armate degli Stati che condividono i suoi stessi valori. I quattro Paesi citati, ha riferito Kyodo News, sono stati designati come beneficiari del sussidio OSA per l'anno fiscale 2024 fino a marzo dell'anno prossimo.

Il Giappone che ha stanziato 5 miliardi di yen (33 milioni di dollari) nel suo bilancio iniziale per l'attuale anno fiscale, ha affermato la fonte.

Nello specifico, Tokyo ha lanciato l'nell'aprile 2023 per aiutare i Paesi beneficiari ad aumentare le loro capacità di difesa in un contesto di preoccupazioni per la sicurezza come la crescente assertività militare della Cina nella regione Asia-Pacifico. L'asse nippo-finalndese salderà dunque ulteriormente il rapporto tra Nato e partner asiatici dell'Alleanza Atlantica.