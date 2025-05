Il Pentagono ferma l'M10 Brooker: cosa succede al "tank leggero" Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha ufficialmente deciso di annullare il programma per l'M10 Booker, il carro armato leggero che aveva suscitato ampie aspettative come "componente chiave per la potenza di fuoco mobile delle unità di fanteria", ed era particolarmente atteso dalle divisioni aviotrasportate. Questa decisione arriva nell'ambito di una ristrutturazione significativa delle acquisizioni militari, stabilita dal nuovo memorandum sulla trasformazione e la riforma degli acquisti, firmato il 1° maggio 2025 dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth.

Sviluppato da General Dynamics Land Systems nell'ambito del programma Mobile Protected Firepower, il carro armato leggero M10 Booker era stato concepito per fornire supporto corazzato rapidamente schierabile dalle formazioni di fanteria leggera che spesso operano in settori avanzati dove gli M1A2 Abrams non possono essere immediatamente disponibili.

Un carro leggero ma non abbastanza

Alla base dell'annullamento del programma, una serie di problematiche legate al peso e alla mobilità del tank che hanno compromesso l'idoneità e hanno reso necessaria la revisione del programma stesso.

Il carro armato M10 Brooker nella sua versione finale pesa ben 42 tonnellate, quasi il triplo dell'M551 Sheridan che avrebbe dovuto sostituire, superando così i limiti di peso previsti per un mezzo che possa essere considerato "leggero". Ciò ha avuto ripercussioni su una serie di problemi​ sistemici più profondi nel processo di acquisizione e nella formulazione dei requisiti, dal momento che l'obiettivo fondamentale del programma in termini di mobilità è stato compromesso quando l'Us Army ha abbandonato il "requisito del lancio aereo", indebolendo significativamente il valore operativo della piattaforma che doveva essere schierata proprio con le unità di fanteria aviotrasportata come la 101ª "Screaming Eagle" e l'82ª "All American".

L'appesantimento ha reso il veicolo "incompatibile con le infrastrutture strategiche, limitandone la trasportabilità", rendendo di conseguenza il processo di schieramento simile a quello di un carro armato da combattimento principale M1A2 Abrams, il principale mezzo corazzato in forza all'Esercito degli Stati Uniti.

Gli M10 Brooker "superstiti"

L'annullamento del programma pone ora interrogativi su come verranno gestiti i veicoli già prodotti o in fase di assemblaggio, almeno un centinaio di unità. Secondo quanto riportato, è probabile che questi mezzi possano essere riassegnati a unità corazzate o venduti a partner stranieri.

Questa cancellazione rientra in una "tendenza più ampia" nella recente politica di approvvigionamento dell'Esercito degli Stati Uniti che ha già assistito alla cancellazione del programma Future Attack Reconnaissance Aircraft per ragioni collegate

all'evoluzione delle "realtà tecnologiche" e delle condizioni del campo di battaglia che favoriscono alternative più flessibili ed economiche, come i sistemi aerei senza pilota e le nuove reti di satelliti spia.