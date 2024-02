L'ispezione poi il lancio dei missili Pulhwasal-3-31: cosa sono in grado di fare

Si chiamano Pulhwasal-3-31 e sono missili da crociera progettati appositamente per essere lanciati dai sottomarini. Tra i tanti e nuovi jolly militari svelati dalla Corea del Nord troviamo anche loro, testati il 24 e 28 gennaio, e sparati al largo della costa occidentale del Paese. I lanci in questione sono subito diventati oggetto di un'analisi condotta dagli Stati Uniti e dai loro partner locali. I media nordcoreani hanno scritto che il leader del Paese, Kim Jong Un, ha supervisionato il test, a conferma dell'importanza attribuita da Pyongyang a questa mossa.

I nuovi missili di Kim

Secondo quanto riferito dal quotidiano nordcoreano Rodong Sinmun Kim ha osservato da vicino il lancio dei Pulhwasal-3-31 ed esaminato gli sforzi per costruire un sottomarino a propulsione nucleare, ribadendo il suo obiettivo di costruire una marina militare armata di armi nucleari per contrastare quelle che ritiene essere crescenti minacce esterne. Si è trattato del secondo test del missile da crociera in questione, che i media statali hanno lasciato intendere essere dotato di capacità nucleare.

Nelle scorse ore l'esercito della Corea del Sud aveva dichiarato di aver rilevato il lancio da parte della Corea del Nord di diversi missili da crociera nelle acque vicino al porto orientale di Sinpo, dove il Nord ha un importante cantiere navale che sviluppa sottomarini. Ebbene, i missili in questione erano proprio i Pulhwasal-3-31, lanciati da sottomarini e indirizzati contro obiettivi, colpiti dopo aver volato per circa 123 e 124 minuti ciascuno. Il rapporto dei media nordcoreani non ha mostrato immagini della piattaforma di lancio né ha specificato se questa fosse una chiatta sottomarina o un vero e proprio sottomarino.

La Kcna, la Korean Central Agency, ha fatto sapere che Pulhwasal-3-31 è ancora in fase di sviluppo e che non minaccia i Paesi vicini. Tuttavia, ha anche affermato che il missile è un " mezzo potente " per scoraggiare e contrastare qualsiasi " forza ostile " che minacci la sicurezza e la sovranità del Nord. Chiaro il riferimento indiretto a Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud.

La supervisione di Kim

Pyongyang ha anche testato i missili da crociera Hwasal-1 e Hwasal-2 da un sottomarino missilistico sperimentale, una nuova nave da guerra e veicoli di lancio mobili . Secondo quanto riferito dal sito Nk News, la scorsa domenica Kim ha ricevuto " una comprensione dettagliata della costruzione del sottomarino nucleare " e ha dato istruzioni sulle " problematiche " ad esso relative e sulle nuove navi da guerra.