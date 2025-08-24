Missili killer di portaerei: la strategia anti Cina  di Taiwan

Un nuovo missile da crociera antinave a lungo raggio: Taiwan alza il livello della sua difesa marittima mettendo in atto una mossa che secondo alcuni analisti potrebbe rafforzare significativamente la propria capacità di deterrenza contro l’espansione navale della Cina. Il progetto, inserito in un elenco ufficiale del Ministero della Difesa, prevede investimenti mirati già a partire dal prossimo anno. Nella lista si legge tra l’altro che l'esercito dell'isola sarebbe pronto a spendere 1,3 milioni di dollari l'anno prossimo e l'anno successivo per acquistare 80 "magnetter coassiali ad agili in frequenza" - componenti che possono cambiare rapidamente e dinamicamente la loro frequenza operativa. Ricordiamo che nelle applicazioni radar, l'agilità della frequenza aiuta a ridurre le interferenze e migliorare il rilevamento dei bersagli.

Il rafforzamento militare di Taiwan

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post i componenti sarebbero stati utilizzati nel nuovo missile a lungo raggio e nei missili antinave Hsiung Feng II e III, spingendo gli analisti della difesa a suggerire che il National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST) - il miglior costruttore di armi di Taiwan - stesse lavorando al progetto da diversi anni. I media locali hanno inoltre riferito che tra il 2021 e il 2022, il ministero della Difesa di Taipei ha stanziato più di 25 milioni di dollari per sviluppare il missile utilizzando la tecnologia di base del missile da crociera ad attacco terrestre Hsiung Feng IIE con una particolare enfasi sulla furtività.

" Si ritiene che il nuovo missile sia un'arma chiave per compensare il deficit di autonomia degli attuali missili anti-nave di Taiwan, con prestazioni che dovrebbero superare quelle dell'Hsiung Feng III e dare ai militari un vero 'killer di portaerei' ", ha spiegato Lu De-yun, ex segretario stampa del ministero della difesa di Taiwan.

Lu ha aggiunto che i missili Hsiung Feng esistenti non erano sufficienti per contrastare i gruppi di battaglia del PLA perché l'Hsiung Feng III aveva una portata di circa 400 km, mentre gli aerei basati sulla portaerei cinese potevano colpire da 500 km di distanza. Ha aggiunto che i missili Harpoon di Taiwan lanciati in aria, realizzati negli Stati Uniti, con una portata di poco più di 200 km, avevano bisogno di caccia F-16 per volare nelle zone di minaccia delle difese aeree del PLA e dei caccia basati su portaerei, limitando la loro efficacia.

La mossa di Taipei

Su Tzu-yun, analista senior presso l'Istituto per la difesa nazionale e la ricerca sulla sicurezza, un think tank finanziato dal governo, ha detto che l'AGM-158B - il missile statunitense su cui è modellato il progetto di Taiwan - aveva una portata di quasi 1.000 km, consentendo attacchi dal perimetro perimetrale esterno alle difese aeree nemiche.

Può essere lanciato da bombardieri o caccia per svolgere missioni antinave o di attacco terrestre a lungo raggio. Una versione più avanzata del missile, l'AGM-158C ha una portata più breve di circa 500 km e utilizza l'imaging passivo a infrarossi per bloccarsi sui bersagli evitando il rilevamento radar, migliorando notevolmente la sopravvivenza. Ebbene, il nuovo missile taiwanese potrebbe avere qualità simili alla versione più avanzata, ma potrebbe non aver bisogno delle complesse funzioni di intelligenza artificiale dell'arma statunitense, consentendogli di trasportare più carburante.

Su ha fatto presente che il missile statunitense usa il riconoscimento delle immagini AI e la furtività, senza emissioni radar. Utilizza sensori a infrarossi e rilevamento radio per trovare le navi nemiche, quindi le distingue visivamente e mira ai punti più vulnerabili. Rispetto all'Hsiung Feng II e all'Hsiung Feng III, il nuovo missile potrebbe segnare l'emergere di una nuova generazione di missili anti-nave taiwanesi.

Se schierato a Taiwan, il jolly di Taipei potrebbe coprire il Mar Cinese Orientale a nord e il Mar Cinese Meridionale a sud, creando una vasta '. Questo si trasformerebbe in un "killer silenzioso" perché potrebbe avvicinarsi inosservato a un bersaglio nemico, colpire con precisione e scegliere i suoi obiettivi.