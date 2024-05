Spunta un nuovo misterioso mezzo cinese: cosa rivelano le immagini rubate

La Cina ha inviato in mare per il suo viaggio inaugurale una nuova nave. Non stiamo parlando né della portaerei Fujian, che ha iniziato le prove in mare all’inizio di questo mese, né della portaerei per droni avvistata in un porto di Shanghai, ancora work in progress. Le immagini del misterioso mezzo sono emerse sui social media cinesi nel corso degli ultimi giorni. Sappiamo quindi pochissimo dell’imbarcazione, che sembrerebbe tuttavia essere una corvetta stealth o fregata leggera. È però possibile incrociare qualche informazione per tracciare un quadro più dettagliato della vicenda.

La nuova nave cinese

Come ha sottolineato il sito The War Zone, il design di questa nave condivide alcune somiglianze con le corvette svedesi della classe Visby (in grado di eludere i radar nemici), incluso un cannone principale nascosto, situato all’interno della cupola bassa. La velocità con cui sembrano procedere i lavori di messa in servizio di questo mezzo evidenziano, per l’ennesima volta, le capacità di costruzione navale della Cina. Ricordiamo che, appena due settimane fa, la prima portaerei cinese progettata internamente – dotata di catapulte elettromagnetiche e altri jolly – ha iniziato le sue prime prove in mare.

A ben vedere il primo sguardo chiaro a questa nave è emerso nel novembre 2023, sotto forma di una foto scattata al cantiere navale Liaoning, noto anche come cantiere navale Dalian Liaoning South. Le immagini satellitari indicano che la nave era in costruzione qui da (almeno) l'agosto dello scorso anno.

Le stesse immagini sembravano mostrare un sistema di lancio verticale davanti alla sovrastruttura principale e un ponte di volo a poppa. Da quello che abbiamo visto finora, la nave ha per il resto un design che privilegia le caratteristiche furtive, compresa una struttura ad albero integrata in cima al ponte e la mancanza di antenne principali e dispositivi di riflessione radar sulla sua sovrastruttura.

L’ultimo jolly del Dragone

Per quanto riguarda le sue dimensioni possiamo fare alcune stime. La lunghezza della nuova nave da guerra stealth dovrebbe essere di circa 97 metri sulla base del confronto con le corvette Type 056 non stealth - nome in codice NATO classe Jiangdao - viste anche nelle immagini satellitari pertinenti di seguito. È noto che il Type 056 di base è lungo 90 metri e ha un dislocamento di circa 1.500 tonnellate.

Non è ancora chiaro quale sia l’uso previsto che la Cina abbia per il mezzo misterioso. Due le ipotesi più gettonate. Il progetto potrebbe essere una sorta di piattaforma di test, oppure potrebbe rappresentare la prossima classe di corvette della Marina cinese. Esiste anche la possibilità che una nuova flotta di corvette furtive possa essere utilizzata da Pechino in una capacità dedicata alla difesa costiera della terraferma, consentendo ad altre navi, come le fregate Type 054A, di condurre diverse missioni. Una cosa è certa: lo sviluppo della misteriosa nave furtiva è stato estremamente rapido.

Quasi un anno fa, l’Office of Naval Intelligence aveva lanciato l’allarme secondo cui la capacità di costruzione navale della Cina era oltre 200 volte quella degli Stati Uniti.

In aggiunta a ciò, il Dragone è stato in grado di costruire navi sempre più efficienti, il che significa che - insieme alla rapidità - anche la qualità sta migliorando.