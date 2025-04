Nuovi obici K-9: la Nato blinda il confine nord con Putin

Ascolta ora 00:00 00:00

La Norvegia, Paese membro della Nato, ha intenzione di raddoppiare la propria flotta di artiglieria semovente acquistando altri 24 obici K9 Thunder da Hanwha Aerospace, per un budget di 5,65 miliardi di corone norvegesi, pari a 534 milioni di dollari. Gli obici da 155 mm equipaggeranno un nuovo battaglione di artiglieria all'interno della pianificata brigata Finnmark, che verrà istituita da Oslo per rafforzare le difese nazionali nell'estremo nord, dove il Paese confina per poco meno di 200 chilometri con la Russia. Il piano di acquisto dei K9 fa in realtà parte di un progetto molto più grande - dal valore di 17 miliardi di corone - che include anche una maggiore capacità di bonifica delle mine marine, nuovi camion militari e altre spese per le strutture militari.

La Norvegia rafforza la Nato nel nord Europa

Secondo quanto riportato da Defense News la Norvegia, che ha già 28 obici cingolati K9 e 14 veicoli di rifornimento di munizioni K10, eserciterà un'opzione nel suo contratto con l'azienda sudcoreana Hanwha per l'acquisto aggiuntivo di nuovi armamenti. Il piano di spesa deve ancora essere approvato dal parlamento norvegese, lo Storting. " Siamo in una situazione politica di sicurezza seria ", ha affermato il ministro della Difesa del Paese, Tore Sandvik. " Pertanto, ora chiederemo allo Storting di approvare investimenti significativi in varie parti delle Forze armate per rafforzare la capacità di difesa della Norvegia, in linea con le ambizioni del piano a lungo termine presentato l'anno scorso ", ha aggiunto.

Ricordiamo che il governo norvegese, nell'ottobre dello scorso anno, ha proposto di aumentare il bilancio della difesa del Paese per il 2025 di 19,2 miliardi di corone, portandoli a 110,1 miliardi di corone. Il bilancio per gli obici aggiuntivi include i cannoni e i pezzi di ricambio. L'acquisizione di ulteriori pezzi di artiglieria " contribuirà a rafforzare significativamente la potenza di fuoco dell'esercito ", ha fatto sapere il governo.

Gli obici extra aumentano il budget totale per il progetto di artiglieria norvegese da 155 mm a 11,1 miliardi di corone. Il governo prevede inoltre di spendere altri 3,9 miliardi di corone per contromisure anti mine marittime, aumentando il budget totale per quel progetto a 8,74 miliardi di corone. Il piano per la futura capacità di bonifica delle mine della Marina norvegese, approvato per la prima volta nel 2023, includerà sistemi senza pilota e autonomi.

Il ruolo di Hanwha

L'ampliamento della portata del progetto norvegese garantirà risorse sufficienti per salvaguardare " la libertà di movimento nelle acque norvegesi anche in caso di crisi o guerra ", ha aggiunto ancora il governo di Oslo. " Ciò contribuirà a garantire che le nostre imbarcazioni e i nostri alleati possano navigare in sicurezza e liberamente nelle acque norvegesi ", ha proseguito il ministro Sandvik.

Per quanto riguarda l'obice K9, dallo scoppio della guerra in Ucraina si è rivelato uno dei mezzi di difesa esportati dalla Corea del Sud di maggior successo. È già stato venduto in diversi Paesi, tra cui Australia, Egitto, India, Norvegia e Polonia. Ma di cosa stiamo parlando? L'obice K9 richiede un equipaggio di tre persone; è dotato di un sistema di gestione delle munizioni completamente automatizzato e di un caricatore automatico che spara nove colpi al minuto, il tutto con una gittata effettiva superiore ai 40 chilometri.

L'integrazione di un motore nazionale dovrebbe ulteriormente rafforzare l'attrattiva del K9 sui mercati internazionali.

Il produttore dell'obice, Hanwha Aerospace, sta tra l'altro promuovendo attivamente l'obice semovente K9 Thunder da 155 millimetri per colmare il divario di capacità lasciato dalla sospensione del prototipo della piattaformada parte dell'esercito statunitense.