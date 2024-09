La Cina schiera il nuovo drone cargo: così può cambiare le sorti di una guerra

Ascolta ora 00:00 00:00

In Cina il produttore di droni Tengden ha dichiarato di aver fatto colare, per la prima volta in assoluto, un nuovo aereo cargo senza equipaggio dotato di una capacità di carico di circa 2mila chilogrammi. Si tratterebbe del più grande drone da trasporto merci mai costruito nel Paese. È stato già proposto a vari operatori commerciali per finalità civili, anche se il velivolo sarebbe dotato anche di chiare potenziali applicazioni militari. A detta degli esperti sarebbe infatti utilissimo, in caso di guerra o tensioni militari, per consegnare rifornimenti all’esercito cinese in luoghi remoti come gli avamposti insulari dislocati nel Mar Cinese Meridionale.

Cosa sappiamo del nuovo drone cargo cinese

Secondo quanto riferito dal portale The War Zone, il volo inaugurale del mezzo – ancora senza nome – è durato una ventina di minuti e ha avuto luogo nei giorni scorsi presso l’aeroporto generale Zigong Fengming, nella provincia sud-occidentale del Sichuan. Ma cosa sappiamo del mezzo? È un drone ad ala alta con apertura alare di poco più di 16 metri e dotato di 12 metri cubi di spazio di carico interno. Ha inoltre un carrello di atterraggio a triciclo ed è progettato per decollare e atterrare da piste tradizionali.

Non è ancora del tutto chiaro come avviene il carico e lo scarico, ma le immagini del primo volo hanno lasciato intendere che il nuovo drone targato Tengden sia dotato di almeno una porta laterale relativamente grande sul lato sinistro della fusoliera posteriore, oltre a un'altra più piccola nella parte anteriore. Tengden, al netto di poche informazioni, non sembra aver ancora rilasciato dettagli sulle capacità del drone, incluso il grado di autonomia che potrebbe avere.

Il jolly del Dragone è dotato di una grande cupola bianca dell'antenna, in cima all'estremità anteriore della fusoliera, che dovrebbe essere utilizzata per le comunicazioni satellitari conferendogli una connettività diretta oltre la linea di vista con i controllori (anche per la trasmissione di informazioni di base).

L’importanza degli Uav cargo

È importante ricordare che le prime indiscrezioni sul design del mezzo realizzato da Tengen sono emerse un paio di mesi dopo che la Aviation Industry Corporation of China (AVIC) aveva presentato il suo drone cargo HH-100, con una capacità di carico dichiarata di circa 700 chilogrammi.

Il volo inaugurale dell'HH-100, che secondo quanto riferito ha coperto una distanza di quasi 22 miglia, è avvenuto il 12 giugno. L'AVIC ha affermato che il suo aereo da trasporto merci senza equipaggio dovrebbe essere in grado di viaggiare a una velocità di crociera di 186 miglia orarie (300 chilometri all'ora), raggiungere un'altitudine di 16.400 piedi (5.000 metri) e volare per 323 miglia (520 chilometri) a pieno carico.

Tengden ha una stretta relazione con l’esercito cinese, e non è dunque da escludere l’interesse delle forze armate nei confronti di droni cargo per trasporto merci. La Cina ha un numero crescente di aerei cargo tradizionali, tra cui la famiglia Y-20. Vale la pena sottolineare, infine, che il citato esercito cinese ha stabilito basi in una varietà di luoghi remoti, spesso con una capacità di pista limitata, come gli avamposti insulari strategici nel Mar Cinese Meridionale. E che Uav come quello realizzato da Tengen sarebbero utilissimi per trasportare rifornimenti in aree del genere.



Chine: L'entreprise chinoise Tengden a développé un drone-cargo

capable de transporter jusqu'à 2 tonnes de charge utile avec une portée de 1800km.Pour moi, l'utilisation de drones-cargos est très importante, car elle fera baisser les coûts de transport et de la logistique… pic.twitter.com/sDh0F3nkov

— Restitutor Orientis (@restitutorII) August 14, 2024