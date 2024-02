Kim lancia i Padasuri-6: cosa può fare il nuovo missile della Nord Corea

Un sistema di lancio di missili multipli controllato da 240 mm e i nuovi missili terra-mare Padasuri-6: ecco gli ultimi jolly militari della Corea del Nord, impegnata a rafforzare il proprio arsenale in concomitanza con l'esacerbarsi delle tensioni con gli Stati Uniti e i loro partner regionali. Nel frattempo il leader nordcoreano Kim Jong Un continua a stringere i propri rapporti con la Russia di Vladimir Putin, mentre il ministero della Difesa di Seoul e il dipartimento della Difesa degli Usa hanno firmato un documento per definire la cornice del Gruppo consultivo sul nucleare (Ncg), creato allo scopo di rafforzare la risposta strategica congiunta alla minaccia nucleare posta dal Nord.

I nuovi jolly militari di Kim

L'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna ha fatto sapere che la Corea del Nord ha rivendicato nei giorni scorsi lo sviluppo di un nuovo sistema di controllo balistico per sistemi lanciarazzi multipli e proiettili d'artiglieria guidati. L'Accademia di Scienze della difesa nordcoreana, che supervisiona il programma missilistico nordcoreano, avrebbe completato un collaudo del " controllo balistico " tramite proiettili guidati da 240mm per sistemi lanciarazzi multipli. Secondo la stessa Kcna, le forze armate nordcoreane intendono " rivalutare " e accrescere il ruolo tattico dei sistemi lanciarazzi multipli grazie a un " rapido miglioramento tecnico ": lo sviluppo del nuovo sistema di controllo e dei relativi proiettili guidati rappresenterà secondo l'agenzia di stampa un " cambiamento qualitativo " per l'artiglieria nordcoreana.

Il sito Nk News ha scritto che mentre i media statali del Nord si sono concentrati sull'importanza del sistema per le forze armate nordcoreane, lo sviluppo di nuovi proiettili di artiglieria da parte di Pyongyang potrebbe anche rivelarsi utile per il presunto commercio di armi del Paese, visto che continuano ad emergere indiscrezioni secondo le quali la Russia starebbe usando armi nordcoreane nella sua guerra contro l'Ucraina.

Lo scorso mercoledì, intanto, Kim ha supervisionato il test di nuovi missili terra-mare come parte degli sforzi per rafforzare la marina nordcoreana e respingere un'eventuale " invasione " delle forze sudcoreane. Il quotidiano nordcoreano Rodong Sinmun ha spiegato che i missili, chiamati Padasuri-6, hanno volato per circa 23 minuti prima di colpire un obiettivo nel Mare dell'Est. Lo stesso Kim avrebbe espresso soddisfazione per quanto osservato, oltre ad aver sottolineato la necessità di rafforzare le capacità e la prontezza della nazione vicino al confine marittimo con la Corea del Sud, in particolare nelle aree intorno alle isole Yeonpyeong e Baengnyeong (le stesse finite al centro delle tensioni tra le due Coree a gennaio).

Alleanze e partnership

In sottofondo si registrano due movimenti opposti. Da un lato Russia e Corea del Nord sembrano intenzionate a rafforzare sempre di più i loro rapporti. Lo sviluppo delle relazioni tra Russia e Corea del Nord contribuiranno a garantire la stabilità nella penisola coreana, ha non a caso affermato il viceministro della Difesa russo, Aleksandr Fomin, intervenendo ad una cerimonia presso l'ambasciata nordcoreana a Mosca in occasione dell'82mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche. " Sono convinto che le tradizionali relazioni di buon vicinato tra Russia e Corea del Nord continueranno a rafforzarsi e svilupparsi, contribuendo in modo significativo a garantire la pace e la stabilità nella penisola coreana e nel nordest asiatico nel suo insieme ", ha aggiunto Fomin.

Sul versante opposto Usa e Corea del Sud stanno facendo altrettanto. Il documento firmato tra le parti, che definisce la cornice del Ncg, getta le basi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del nuovo gruppo consultivo, e stipula i termini delle prossime consultazioni in materia da parte della Difesa sudcoreana e del Pentagono. La sua istituzione è prevista dalla Dichiarazione di Washington firmata dai leader dei due Paesi - Yoon Suk Yeol e Joe Biden - in occasione del vertice bilaterale di aprile 2023.