Operazioni di intelligence e non solo: ecco Jiaolong, cosa sappiamo del nuovo sommergibile della Cina

Ormai ci siamo. Il sommergibile cinese da ricerca in acque profonde Jiaolong è pronto per le prove in mare dopo aver subito importanti aggiornamenti. Il mezzo è un tassello fondamentale per realizzare le ambizioni cinesi di guidare la ricerca e l'esplorazione oceanica in settori come l'estrazione mineraria in acque profonde e attività d'intelligence. Secondo l'Amministrazione cinese per gli affari oceanici, Jiaolong, in grado di immergersi a oltre 7.000 metri, è ora dotato di un nuovo sistema di batterie al litio ad alta densità energetica e di un sistema di propulsione a basso rumore. Sono stati inoltre installati sistemi idraulici migliorati e sistemi di trasmissione video e diagnosi dei guasti potenziati per incrementare le prestazioni, la sicurezza e l'autonomia dell'imbarcazione durante le missioni in acque profonde. Il conto alla rovescia dovrebbe terminare a marzo.

Cosa sappiamo del sommergibile Jiaolong

Xinhua ha scritto che, dopo i test in vasca svolti questo mese, il sommergibile, che prende il nome da un mitologico drago marino, verrà sottoposto a prove in mare nel Mar Cinese Meridionale. " L'ammodernamento manterrà il ruolo di leadership tecnologica di Jiaolong e sosterrà i futuri viaggi di ricerca scientifica in acque profonde ", ha aggiunto l'agenzia stampa cinese. Il mezzo in questione è trasportato dalla nave di ricerca cinese Deep Sea No. 1, o anche Shenhai Yihao, con l'obiettivo primario di raccogliere organismi delle profondità marine, acqua di mare e sedimenti, con l'obiettivo di approfondire la comprensione degli ecosistemi e degli ambienti sottomarini.

Dal 2009, gli equipaggi del Jiaolong hanno esplorato le acque dell'oceano Pacifico, dell'oceano Indiano e dell'oceano Atlantico, effettuando un totale di 900 viaggi nelle profondità marine. Mentre il sommergibile ispirato al drago marino sarà sottoposto a test in vasca a febbraio e a prove in mare nel Mar Cinese Meridionale a marzo. Tra i principali aggiornamenti dell'Ocean No. 1, invece, rientra l'installazione di veicoli sottomarini comandati a distanza, che ne potenzieranno le capacità e forniranno un supporto affidabile per le future attività di indagine e sviluppo delle risorse dei fondali marini.

Nuovi allarmi

Il Jiaolong è un sommergibile oceanico con equipaggio prodotto in Cina e, come molti altri sommergibili, opera con una nave madre. Il suo scafo è fatto di titanio ed è progettato per raggiungere una profondità massima di circa 7.000 metri, rendendo il mezzo in grado di raggiungere il 99,8% delle aree marine del mondo. Dal punto di vista tecnico il Jiaolong può rimanere sommerso fino a 12 ore,è lungo circa 8,2 metri, largo 3 e alto 3,4. Pesa quasi 22 tonnellate.

La Beijing Review ha scritto che il sommergibile in questione ha un'abilità unica di volo stazionario e localizzazione e possiede capacità avanzate di comunicazione microacustica e di rilevamento della topografia sottomarina, consentendo così la trasmissione ad alta velocità di immagini e voce e il rilevamento di piccoli bersagli marini. Altri resoconti cinesi affermano che è dotato di una varietà di strumenti ad alte prestazioni che gli consentono di completare attività complesse come il campionamento in loco e la perforazione di carotaggi in specifici ambienti marini e condizioni geologiche.

Mentre gli scienziati e funzionari cinesi ripetono che Jiaolong è destinato principalmente a condurre attività di esplorazione delle risorse e di ricerca scientifica, c'è chi negli Usa è preoccupato per i suoi possibili usi militari.

Del resto, se per qualsiasi Paese è sempre più rilevante usare le profondità marine per ottenere la superiorità nella competizione militare sottomarina, il suddetto sommergibile può teoricamente avere potenziali applicazioni militari, come il supporto alla forza sottomarina cinese.