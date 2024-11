Portaerei fianco a fianco: cosa c'è dietro le strane esercitazioni cinesi

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la prima volta in assoluto le due portaerei attive della Marina cinese, la Liaoning e la Shandong, hanno completato esercitazioni congiunte nel Mar Cinese Meridionale. La China Central Television non ha fornito dettagli sulle operazioni ma ha condiviso filmati che mostrano diversi caccia J-15 in volo e almeno una dozzina di altri aerei da guerra prendere parte a manovre di combattimento. Le clip si concentrano anche su un'immagine emblematica: i due colossi dei mari di Pechino che navigano fianco a fianco, così da offrire all'opinione pubblica mondiale una formazione a doppia portaerei ricca e dunque un significativo effetto moltiplicatore di forza. Il ministero della Difesa ha spiegato che le esercitazioni comprendevano sessioni di " addestramento in scenari di combattimento reale " mirato a migliorare la " capacità di combattimento sistematico " come unità coesa.

La Cina muove le sue portaerei

Non solo: il colonnello Zhang Xiaogang, portavoce del citato ministero della Difesa, ha dichiarato che le suddette esercitazioni non sono una risposta al recente passaggio di navi da guerra Usa ed europee nello Stretto di Taiwan. Al contrario, le operazioni rientrerebbero in una " programmazione di routine prevista nel piano annuale " dell'esercito di Pechino. Ricordiamo che le due portaerei erano state avvistate all'inizio di ottobre, ormeggiate insieme, su una banchina nel Mar Cinese Meridionale, dopo diverse settimane di altre esercitazioni e attività separate. Qualche settimana fa, la Liaoning ha partecipato a imponenti manovre militari volte a intimidire Taiwan.

In ogni caso, durante l'addestramento la formazione si è spostata nel Mar Giallo, nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale, prima di fare ritorno in patria. In un post pubblicato sul proprio account Weibo, la Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese ha scritto che " nel Mar Cinese Meridionale, le formazioni navali Liaoning e Shandong hanno condotto per la prima volta un'esercitazione con doppia formazione di portaerei per affinare e migliorare la capacità di combattimento del sistema di formazione delle portaerei ". Gli analisti spiegano che esercitazioni con due portaerei - e relative navi di supporto - richiedono un elevato livello di flessibilità operativa e dimostrano la capacità di dispiegare e sostenere un'ampia potenza aerea e marittima, offrendo un potente deterrente per potenziali avversari.

Una chiara risposta

La forza delle portaerei, hanno evidenziato i media cinesi, è dovuta principalmente al numero di velivoli coinvolti nelle varie missioni. Hanno scritto inoltre che la potenza aerea e la forza d'attacco combinate di Liaoning e Shandong superano quelle di alcune piccole o medie forze armate. I due gruppi di portaerei, nel corso dell'addestramento, potevano contare anche su sistemi di allerta precoce e cacciatorpediniere e fregate di supporto, che conferivano loro capacità di difesa aerea, antisommergibile e antinave. " Non si tratta semplicemente del fatto che uno più uno fa più di due; è molto più di questo ", ha affermato il commentatore militare ed ex istruttore dell'esercito cinese Song Zhongping.

La Marina del Dragone può al momento contare sulla Liaoning e sulla Shandong. La terza portaerei cinese, la Fujian, è stata svelata nel giugno 2022 ma sta ancora eseguendo prove in mare e non è ancora operativa. Parallelamente ai suoi sforzi per costruire un esercito di livello mondiale, la Cina ha intenzione di modernizzare la propria Marina, rafforzando le sue capacità di costruzione navale.

principali navi da combattimento di superficie

Entro il 2030, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti stima che la Marina cinese potrà contare su una forza di combattimento complessiva di, con un aumento sostanziale delle "".