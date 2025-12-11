"Può sparare munizioni ad alta velocità": come funziona il lanciagranate intelligente cinese

Un lanciagranate portatile da 25 mm di nuova generazione, dotato di munizioni a esplosione aerea programmabili, un sistema di controllo elettronico del fuoco compatto e una struttura modulare. È questa l'ultima arma sviluppata dalla Cina secondo quanto riportato dalla rivista militare Ordnance Knowledge, che parla di un jolly progettato per uso individuale, che combina una programmazione avanzata delle spolette con un elevato livello di portabilità e letalità. Il dispositivo sarebbe in grado di ingaggiare personale, veicoli leggeri e persino droni. Per la pubblicazione, il sistema consente " una rapida trasmissione radiale della frammentazione, consentendo un efficace ingaggio del bersaglio ". Ecco che cosa sappiamo.

Il nuovo lanciagranate della Cina

Nei test iniziali effettuati, come ha spiegato Defence Blog, il nuovo sistema ha mostrato una maturità tecnica superiore rispetto ai lanciagranate individuali di precedente generazione, mettendo in evidenza come la Cina punti a colmare rapidamente il divario con i complessi d’arma occidentali più avanzati. Ciò che emerge con maggiore chiarezza è la fusione tra una piattaforma incredibilmente compatta e un insieme di funzioni elettroniche solitamente riservate a sistemi montati su veicoli o su affusti pesanti.

L'integrazione del telemetro laser con i sensori termici, il calcolatore balistico e il modulo di programmazione delle spolette consente infatti al tiratore di eseguire in pochi secondi procedure che, su sistemi meno moderni, richiederebbero tempo e una notevole esperienza. Questo approccio riduce l'errore umano e permette anche a operatori con addestramento limitato di ottenere un’elevata precisione. Non meno importante è la filosofia progettuale orientata alla mobilità: la struttura bullpup, la modularità del corpo arma e l’adozione di leghe leggere consentono agli operatori di portare il sistema durante missioni dismontate senza appesantire l’equipaggiamento complessivo.

Inoltre, la possibilità di sostituire rapidamente il modulo di alimentazione o intervenire sui singoli gruppi meccanici senza ricorrere a strumenti complessi rappresenta un vantaggio logistico non trascurabile, soprattutto nei contesti operativi in cui la manutenzione sul campo è spesso limitata. Anche l'ergonomia ha ricevuto un'attenzione significativa: impugnatura anteriore rimovibile, slitta Picatinny standardizzata e comandi essenziali disposti in maniera intuitiva creano un’arma che, pur essendo sofisticata, rimane immediata nell’uso.

Un'arma in più

Sul piano puramente operativo, la combinazione tra un’elevata velocità iniziale del proiettile, la gittata utile superiore ai 2.000 metri e la capacità di far esplodere le granate in aria in un punto preciso della traiettoria modifica radicalmente il ruolo del fante in scenari complessi, come la guerra urbana o le operazioni in terreni misti. La possibilità di ingaggiare bersagli in copertura, truppe dietro ostacoli o droni di piccole dimensioni rende il sistema molto più versatile rispetto ai tradizionali lanciagranate a bassa velocità, che soffrono di una traiettoria più arcuata e di una minore prevedibilità del punto di esplosione.

La gamma di munizionamento accentua ulteriormente questa versatilità: le granate HE-FRAG garantiscono un'efficace saturazione contro personale allo scoperto, le cariche cave ampliano il ventaglio delle minacce ingaggiabili includendo veicoli blindati leggeri o postazioni rinforzate, mentre le munizioni a detonazione programmabile estendono la capacità di colpire oltre l'angolo o in trincee difficili da raggiungere con armi convenzionali.

L'insieme di questi elementi suggerisce un sistema concepito per operare come un vero moltiplicatore di potenza a livello di squadra, offrendo un supporto di fuoco rapido, preciso e adattabile.

L'impressione complessiva è che questo lanciagranate di nuova generazione non rappresenti soltanto un aggiornamento incrementale, ma un salto qualitativo che riflette una tendenza più ampia: l'integrazione sempre più stretta tra elettronica avanzata e armi individuali, con l'obiettivo di aumentare l'efficacia del combattente anche in ambienti saturi di minacce e caratterizzati da cicli decisionali estremamente rapidi.