"Può sparare 2 milioni di colpi al minuto". La rivelazione sulla nuova mitragliatrice cinese

La Cina sta lavorando a quella che potrebbe diventare la mitragliatrice più potente della storia dell'umanità. Dotata di almeno cinque canne, quest'arma a fuoco rapido sarebbe in grado di sparare fino a 450.000 colpi al minuto per canna, generando un fuoco di sbarramento senza pari capace di intercettare i missili ipersonici che superano Mach 7. Per fare un confronto, il sistema Phalanx, il più avanzato dell'esercito statunitense, raggiunge "solo" 4.500 colpi al minuto. Ecco tutto quello che sappiamo di Metal Storm.

La mitragliatrice rivoluzionaria della Cina

I ricercatori di Taiyuan, polo industriale situato nella Cina centrale, hanno ideato una soluzione innovativa: un caricatore sostituibile simile a un contenitore con canne pre-riempite di proiettili. Dopo lo sparo, le canne e l'intero contenitore vengono scartati come un'unica unità monouso. Il sistema di sparo rotativo a scatola, ha spiegato il South China Morning Post, aumenta la velocità di caricamento, riduce l'usura della canna e mantiene la precisione, consentendo colpi multipli, operazioni continue e rapidi contrattacchi. Gli sviluppi sono stati descritti in dettaglio da Lu Xutao e dal suo team della North University of China in un articolo di dicembre pubblicato sul Chinese Journal of Detection & Control.

Ricaricare le munizioni per un'arma che consuma milioni di proiettili al minuto è stata considerata una sfida insormontabile. Questa tecnologia di sparo rotativo può " migliorare la velocità di caricamento, ridurre la diminuzione di resistenza e precisione della canna dovuta al caricamento ripetuto e raggiungere gli obiettivi di combattimento di attacchi multipli, operazioni continue e rapidi contrattacchi ", ha ribadito e scritto il team. Le mitragliatrici tradizionali utilizzano grilletti meccanici, ma non riescono a tenere il passo con la richiesta dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) di 7.500 colpi al secondo. Per risolvere questo problema, Lu e i suoi colleghi hanno sviluppato un grilletto elettronico costituito da bobine.

Il grilletto speciale

Il grilletto senza contatto può fondere all'istante il filo di lega incorporato nel proiettile, formando un getto di metallo ad alta energia che accende l'esplosivo. Con un'efficienza senza precedenti, questo grilletto elettronico ha un tempo di sparo di soli 17,5 microsecondi. I dati dei test confermano che " è sufficiente per raggiungere le prestazioni target di 450.000 colpi al minuto per canna ", ha scritto il team di Lu.

Quest'arma, nota anche come Metal Storm, fu proposta per la prima volta dall'inventore australiano Mike O'Dwyer negli anni '90. La Metal Storm Inc, fondata da O'Dwyer, produsse un sistema di prova a 36 canne che raggiunse una cadenza di fuoco di 1 milione di colpi al minuto. Nel 2006, O'Dwyer disse ai media che l'Esercito Popolare di Liberazione lo aveva contattato e gli aveva offerto 100 milioni di dollari per la tecnologia. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti se ne accorse e collaborò con O'Dwyer per sviluppare nuovi sistemi d'arma per il campo di battaglia. Tuttavia, a causa di sfide tecniche e di altro tipo, il progetto fu abbandonato e la Metal Storm Inc dichiarò bancarotta nel 2012.

La Cina ha continuato a investire in questa tecnologia, mobilitando risorse scientifiche e tecnologiche nazionali per la ricerca e lo sviluppo.

Molti scienziati, tra cui Lu, ora credono adesso che la versione cinese dell'arma Metal Storm potrebbe superare il prototipo occidentale di un decennio fa di almeno 10 volte in termini di cadenza di fuoco e trovare posto in molte applicazioni militari. Non resta che attendere.