Putin muove caccia, missili Kinzhal e sottomarini nucleari: cosa c'è dietro le mosse russe in Asia

Negli ultimi mesi la Russia ha intensificato la propria presenza militare nell'Estremo Oriente, schierando nuovi sistemi d'arma nelle aree che si affacciano sul Giappone e rafforzando le proprie capacità navali nel Pacifico. Il timore di Tokyo è che Mosca stia consolidando un nuovo teatro strategico proprio mentre i rapporti tra il Cremlino e la Cina diventano sempre più stretti. La risposta del governo giapponese sta tutta in un conseguente rafforzamento delle difese nell'isola di Hokkaido, il territorio nipponico più vicino alla Federazione Russa.

Cosa succede tra Russia e Giappone

Secondo diverse ricostruzioni rilanciate dall'account X di NEXTA, che segue da vicino gli sviluppi militari di Mosca, il Cremlino avrebbe dispiegato caccia Su-35 e sistemi missilistici antinave nelle isole Curili meridionali, l'arcipelago conteso tra Russia e Giappone dalla fine della Seconda guerra mondiale.

In primavera sarebbero inoltre stati avvistati velivoli equipaggiati con missili ipersonici Kinzhal nelle vicinanze delle acque giapponesi. Non solo: nel Mare di Ochotsk si registra una presenza crescente dei sottomarini nucleari della classe Borei, tra i pilastri della deterrenza strategica russa. Parliamo di mezzi in grado di trasportare missili balistici armati con numerose testate nucleari e rappresentano una componente fondamentale della triade atomica del Cremlino.

Il ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha definito le attività militari russe nell'Estremo Oriente "motivo di seria preoccupazione", collegandole anche alla crescente cooperazione strategica tra Mosca e Pechino. Negli ultimi anni, infatti, Russia e Cina hanno aumentato le esercitazioni congiunte nei cieli e nelle acque vicine al Giappone, alimentando i timori di Tokyo per un possibile coordinamento tra le due potenze in caso di crisi regionale.

La contromossa di Tokyo

Le preoccupazioni giapponesi non riguardano soltanto l'attuale dispiegamento di forze. Analisti e osservatori militari ritengono che il Cremlino stia investendo in modo significativo nelle proprie infrastrutture nel Pacifico. La base dei sottomarini nucleari nella penisola della Kamchatka sarebbe stata ampliata, mentre la Marina russa starebbe sviluppando nuove capacità per le operazioni sottomarine profonde.

In questo quadro rientra anche il sottomarino nucleare Khabarovsk, destinato alla Flotta del Pacifico e considerato uno degli asset più avanzati della Marina russa. Di fronte a questo scenario, il Giappone sta modificando una dottrina difensiva che per decenni era rimasta sostanzialmente immutata. Pur essendo limitato dalla propria Costituzione pacifista, il Paese ha avviato programmi per dotarsi di capacità di contrattacco a lungo raggio e ha aumentato in maniera significativa il budget destinato alla difesa.

Negli ultimi nove mesi i caccia giapponesi sono decollati centinaia di volte per intercettare

velivoli stranieri nelle vicinanze dello spazio aereo nazionale. L’incubo di Tokyo è del resto uno: doversi trovare a fronteggiare contemporaneamente le pressioni di Mosca a nord e quelle della Cina nel Pacifico occidentale.