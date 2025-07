Evoluzione dell’HQ-16: il super lanciatore con 12 missili, sistema antiaereo mai visto prima

Un video che mostra uno sconosciuto sistema missilistico terra-aria a medio raggio della Cina è diventato virale sui social. Nella clip si nota l'enorme lanciatore, piazzato su un telaio con ruote 8X8, che trasporta 12 lunghi missili intercettori. Sul web si sono subito diffuse speculazioni e indiscrezioni in merito alle sue origini e capacità. C'è chi ipotizza che il dispositivo possa essere una versione avanzata dell'HQ-16, una piattaforma di difesa aerea a disposizione di Pechino traslata dal sistema missilistico russo Buk (SA-11 Gadfly). L'avvistamento segna la prima apparizione pubblica di questo strano lanciatore. In ogni caso il filmato non è stato girato di recente; risalirebbe addirittura al 2022, ma per chissà quale strana ragione è tornato ad essere virale a distanza di tre anni dalla pubblicazione.

Il video dello strano sistema missilistico della Cina

Il portale Defence Blog ha scritto che la serie HQ-16, sviluppata per missioni di intercettazione a medio raggio, è stata un pilastro della rete di difesa aerea stratificata cinese. Il lanciatore apparso in video presenta però notevoli modifiche progettuali, tra cui un carico missilistico aumentato e la sua integrazione su un moderno telaio 8x8, che consente una migliore mobilità su diversi terreni. La presenza di 12 intercettori in un singolo veicolo indica che potrebbe trattarsi di un sistema ottimizzato per contrastare minacce aeree di massa, come sciami di missili da crociera o velivoli senza pilota.

" Questa configurazione suggerisce di concentrarsi sulla difesa di saturazione, fornendo una capacità di risposta rapida contro attacchi ad alto volume simili al nuovo sistema russo S-350 ", ha commentato un esperto su sinodefenceforum. L'aspetto del sistema ha anche sollevato dubbi sulla sua destinazione d'uso esclusivamente nazionale o sulla possibilità di un suo eventuale esportazione. Negli ultimi anni, infatti, la Cina ha promosso con aggressività tecnologie missilistiche avanzate, rivolgendosi ad acquirenti in Asia, Africa e Medio Oriente. Gli utenti sui social hanno ipotizzato che il design del lanciatore tragga spunto dall'S-350 russo. Entrambi i sistemi sono progettati per compiti di intercettazione di medio livello, colmando il divario tra le difese di punto a corto raggio e i sistemi strategici ad alta quota come l'HQ-9 cinese o l'S-400 russo.

PLA Another Seemingly All New SAM Defense System



-Canisters Bears Resemblances to Some Extent With the Ones from HQ-9B Sausage Version



- All New TEL Launcher Vehicle



- 12 Missiles in Full Package on Rack



HQ-9B Sausage Ver for PLAAF?



Seriously How Many SAM Sys Do We Have? pic.twitter.com/i1Guy6DdYX — David Wang (@Nickatgreat1220) November 14, 2022

Gli ultimi aggiornamenti di Pechino

Nel frattempo un altro video ha mostrato un sistema di difesa aerea laser progettato dalla Cina appositamente per contrastare le piccole minacce aeree che volano a bassa quota come i droni, compresi gli Shahed di fabbricazione iraniana attualmente impiegati in varie zone di guerra. Il colosso nazionale della Difesa NORINCO ha presentato l'OW5-A50 in un video promozionale subito diventato virale sui social segnando la primissima apparizione ufficiale del dispositivo.

Montato su un telaio avanzato per autocarri pesanti 8×8, l'OW5-A50 è completamente autonomo in termini di generazione di energia, non richiedendo alcuna fonte di energia esterna durante le operazioni.

L'OW5-A50 offre un ulteriore livello di difesa aerea, in particolare contro bersagli lenti e a bassa quota. Il laser dell'arma può ingaggiare una vasta gamma di piccoli sistemi aerei, integrando potenzialmente le reti di difesa aerea esistenti.