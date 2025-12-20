"Sta costruendo una portaerei a propulsione nucleare": le immagini satellitari che incastrano la Cina

Alcune immagini satellitari analizzate dal National Institute for Basic Policy Research (NIPPR) confermerebbero lavori in corso presso un importante cantiere navale nel nord-est della Cina. L'istituto giapponese ritiene che le suddette diapositive siano state scattate presso il cantiere navale di Dalian, nella provincia di Liaoning, e suggerirebbero che Pechino starebbe costruendo una portaerei a propulsione nucleare. Le caratteristiche visibili nelle foto, infatti, sono compatibili con quelle tipiche di una nave nucleare, e non con quelle delle precedenti portaerei cinesi, che utilizzano motori convenzionali.

Lavori in corso per una super portaerei

Come ha spiegato Defence Blog, il cantiere di Dalian è noto per essere il sito in cui è stata costruita la Shandong, la prima portaerei costruita interamente in Cina. Dal mese di febbraio, gli esperti hanno osservato l'installazione di blocchi di chiglia - grandi strutture in legno che supportano la nave durante la costruzione - lunghi oltre 270 metri, a testimonianza di un progetto di grandi dimensioni, compatibile con quella di una portaerei. Le immagini satellitari più recenti, datate 10 novembre, mostrano poi un scafo parzialmente assemblato, lungo circa 150 metri e largo 43 metri. All'interno della struttura sono visibili due telai rettangolari delle dimensioni di circa 16 metri per 14, che non erano mai stati osservati durante la costruzione della Shandong o della Fujian, la terza portaerei cinese.

I ricercatori del NIPPR hanno confrontato le immagini di Dalian con quelle provenienti dal cantiere navale di Newport News, in Virginia, dove vengono costruite le portaerei a propulsione nucleare della Marina degli Stati Uniti. Nei cantieri statunitensi, le navi nucleari in costruzione mostrano strutture simili: due telai delle stesse dimensioni, posizionati dove verrebbero installati i contenitori per i reattori nucleari. La somiglianza è stata notata anche dagli analisti cinesi, che ritengono che la Cina stia progettando una portaerei capace di rivaleggiare con quelle americane già nei primi anni '30.

Dubbi e incertezze

Parallelamente, la Cina sta ampliando la propria base navale a Qingdao, nella provincia di Shandong. I lavori in corso comprendono l'espansione delle banchine e la costruzione di impianti di de-magnetizzazione per ridurre la firma magnetica delle navi. È stato anche creato un nuovo campo d'aviazione navale, completo di strutture per l'addestramento di atterraggi di portaerei e hangar per i caccia. Secondo gli analisti, questi sviluppi sono probabilmente preparativi per il dispiegamento di una quarta portaerei, che potrebbe avere come base Qingdao. Ciò potrebbe intensificare le operazioni cinesi nel Mar Cinese Orientale e nel Pacifico, estendendo la proiezione di potenza di Pechino ben oltre la “prima catena di isole” che segna il confine tradizionale della sua zona d'influenza.

Anche se la Cina è ancora lontana dal raggiungere le capacità navali degli Stati Uniti, l'introduzione di una portaerei a propulsione nucleare potrebbe modificare gli equilibri regionali.

Maki Nakagawa, ricercatore del NIPPR, ha sottolineato che l'entrata in servizio di un quarto colosso dei mari potrebbe aumentare significativamente la presenza navale cinese intorno al Giappone, obbligando le forze di autodifesa giapponesi e quelle statunitensi a un monitoraggio continuo della situazione. Nelle prossime settimane emergeranno sicuramente ulteriori indiscrezioni.