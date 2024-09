Operazione Formosa per truppe Usa e Cina: cosa c'è dietro la strana manovra

Ascolta ora 00:00 00:00

Stati Uniti e Cina, due rivali geopolitici fianco a fianco nella stessa esercitazione militare. Per la prima volta in assoluto, truppe di Washington e Pechino hanno preso parte ad una manovra congiunta guidata dalle Forze armate brasiliane. È successo nell'ambito dell'Operazione Formosa, una delle più grandi esercitazioni dell'America Latina che si tiene, ogni anno, dal 1988. Il suo nome deriva dal luogo nel quale va in scena: nei pressi della città di Formosa, in Brasile, che nulla a che fare con Taiwan (che in passato aveva proprio quel nome). L'addestramento ha preso il via lo scorso mercoledì, con circa 3.000 militari che proseguiranno il training fino al prossimo martedì. Un anno fa, durante la precedente edizione dell'Operazione Formosa, gli Stati Uniti avevano inviato truppe del Comando Meridionale, mentre la Cina aveva partecipato ma solo in qualità di osservatore.

Usa e Cina insieme nell'Operazione Formosa

Quest'anno è la prima volta che Usa e Cina inviano personale militare all'esercitazione: 33 militari della Marina cinese e 54 di quella statunitense, ha scritto il South China Morning Post citando un portavoce delle Forze armate brasiliane. Alle esercitazioni hanno preso parte anche ufficiali provenienti da Argentina, Francia, Italia, Messico, Nigeria, Pakistan, Repubblica del Congo e Sudafrica. " È consuetudine invitare le nazioni amiche a partecipare a queste esercitazioni ", ha spiegato la Marina brasiliana aggiungendo che " l’importanza di tali inviti è direttamente legata all’opportunità di promuovere una maggiore integrazione tra la Marina brasiliana e le forze delle nazioni amiche ".

Il Ministero della Difesa brasiliano ha affermato che lo scopo delle esercitazioni è quello di simulare operazioni anfibie in cui le navi da guerra conducono attacchi su una regione costiera ostile e pianificano di atterrare su una spiaggia designata. Ha aggiunto che " tutte le armi utilizzate utilizzeranno munizioni vere ", facilitando l’interoperabilità e l’integrazione della marina, dell’esercito e dell’aeronautica " oltre a promuovere lo scambio di esperienze con le forze alleate di altri Paesi ". In tutto questo, ricordiamo che gli eserciti cinese e americano non tengono esercitazioni militari congiunte dal 2016, cioè da quando Washington aveva invitato Pechino all'esercitazione Rim of the Pacific, nota anche come Rimpac. In quell'occasione, il Dragone aveva inviato cinque navi da guerra e circa 1.200 soldati.

La mossa del Brasile

Il coinvolgimento della Cina nell'Operazione Formosa rappresenta l'ultimo passo verso l'ampliamento della cooperazione militare tra Pechino e Brasilia. Nel 2015, le truppe cinesi avevano preso parte a programmi di addestramento presso il Jungle Warfare Training Centre brasiliano a Manaus, nello stato di Amazonas. Questa collaborazione è stata poi estesa al Brazilian Peace Operations Joint Training Centre, che ha ospitato studenti cinesi nel 2017. Adesso è il turno di nuove manovre strategiche.

La Cina collaborerà con il Brasile per rafforzare la cooperazione strategica e approfondire la fiducia politica reciproca, ha dichiarato nei giorni il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel colloquio tenuto con il consigliere speciale della presidenza del Brasile, Celso Amorim. I due si sono incontrati a San Pietroburgo, a margine di una riunione del gruppo Brics dedicata alla sicurezza.

La Cina è pronta a rafforzare ulteriormente la collaborazione strategica con il Brasile, a migliorare la fiducia politica reciproca, ampliare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa ed elevare i legami bilaterali a nuove altezze

", ha detto il capo della diplomazia di Pechino.