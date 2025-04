Super aereo radar e droni con AI: cosa ha in mente Kim

Ascolta ora 00:00 00:00

Quelle appena trascorse sono state giornate dense di impegni per Kim Jong Un. Il presidente della Corea del Nord ha supervisionato un nuovo aereo di spionaggio e allerta, e assistito ai test di "droni per attacchi suicidi" dotati di intelligenza artificiale. Kim, ha riferito l'agenzia statale nordcoreana Kcna, ha effettuato la sua ispezione sui progetti di ricerca scientifica di difesa dell'Unmanned Aeronautical Technology Complex e del gruppo di ricerca sulla guerra elettronica investigativa. L'aereo citato, basato su un aereo cargo russo Il-76 Candid, " avrà un ruolo significativo nel monitoraggio delle potenziali minacce e nella raccolta di informazioni critiche ", ha spiegato lo stesso Kim. I droni potrebbero invece essere esportati all’estero, dando seguito ai recenti sforzi di Pyongyang per la produzione su larga scala di velivoli senza equipaggio.

Il nuovo aereo di Kim

Partiamo dall’aereo. Kim ha ispezionato il velivolo, la cui designazione ufficiale e/o il cui nome non è ancora noto, all'aeroporto internazionale di Pyongyang all'inizio di questa settimana. Le foto hanno mostrato il leader hanno mostrato il leader dare istruzioni ai funzionari militari all'interno di quello che sembra essere un velivolo di controllo e aviotrasportato, simile al Peace Eye, gestito dall'aeronautica militare sudcoreana e prodotto dalla Boeing. Un sistema di allerta precoce aviotrasportato rileva aeromobili e imbarcazioni tramite radar, agendo come "occhi nel cielo".

Come ha spiegato il sito The War Zone, la vista interna del mezzo mostra almeno sette singole postazioni di lavoro, nonché monitor a schermo piatto sulle pareti interne della fusoliera e della paratia anteriore. Gli aerei di questo tipo hanno equipaggi relativamente grandi incaricati di monitorare lo spazio di battaglia intorno all'aereo e controllare gli aerei amici. L'interno sembra molto moderno, anche se gli esperti non sono ancora convinti in merito al suo effettivo livello di funzionalità.

Droni a volontà

Allo stesso tempo Kim ha supervisionato il test di droni suicidi che impiegano l'intelligenza artificiale (Ia), e ha affermato che il controllo senza pilota e le capacità Ia devono essere le massime priorità nello sviluppo degli armamenti moderni. Kim ha inoltre ispezionato nuovi droni da ricognizione migliorati, in grado di rilevare vari obiettivi tattici e attività nemiche su terra e mare, secondo quanto riferito dall'agenzia. " Il settore delle apparecchiature senza pilota e dell'intelligenza artificiale deve essere sviluppato prioritariamente per la modernizzazione delle forze armate ", ha dichiarato il leader nordcoreano.

Kim ha sottolineato l'importanza di promuovere un programma nazionale a lungo termine per posizionarsi all'avanguardia nella competizione per lo sviluppo di veicoli aerei senza pilota (Uav) intelligenti per scopi militari. In tutto ciò pare che la Corea del Nord si starebbe preparando a esportare droni, dando seguito ai recenti sforzi per la produzione su larga scala di velivoli senza equipaggio. " Il dipartimento dell'Industria delle munizioni del Partito del lavoro (nordcoreano) ha avviato le ispezioni per le esportazioni di droni all'estero il 7 marzo ", ha riferito una fonte anonima al sito Daily Nk.

" Le ispezioni valutano le capacità e la qualità dei droni prodotti da gennaio, e i droni che otterranno l'approvazione verranno destinati immediatamente all'esportazione ", ha aggiunto.

In questo momento le strutture di produzione in Corea del Nord - inclusi stabilimenti dell'industria della difesa affiliati al Complesso tecnologico aeronautico nella provincia di Pyongan Settentrionale - stanno producendo in massa, attacco e suicidi.