Antenna misteriosa sull'aereo di Kim: cosa svelano le foto satellitari

La Corea del Nord continua a sviluppare il proprio arsenale militare, tra l'annuncio di continui test missilistici e l'implementazione di nuovi veicoli militari. Alcune immagini satellitari hanno recentemente mostrato i progressi effettuati da Pyongyang su un misterioso aereo di allerta e controllo (AEW&C) basato su uno Ilyushin Il-76 Candid. Le foto di Maxar Technologies hanno immortalato il mezzo in un complesso isolato vicino ad un hangar di manutenzione situato nei pressi dell'aeroporto Sunan della capitale del Paese. L'aspetto più curioso riguarda un grande radome montato sulla parte superiore della fusoliera dell'aereo, una struttura usata di solito per proteggere le antenne radar dalle condizioni meteorologiche avverse o nasconderne la forma e le dimensioni da occhi indiscreti.

L'antenna sull'aereo militare nordcoreano

Come ha spiegato il sito 38 North, il radome ha un caratteristico design triangolare in cima, simile a quello che si vede su alcuni aerei AEW cinesi, ma non utilizzato su velivoli statunitensi o russi. Per gli aerei cinesi, il triangolo indica il posizionamento di tre radar phased array non rotanti disposti in modo da coprire settori di 120 gradi, e questo potrebbe indicare supporto o influenza dalla Cina (sebbene il triangolo da solo non sia una prova conclusiva).

Sappiamo pochissimo di questo progetto. L'aereo era uno dei tre IL-76 precedentemente utilizzati dalla compagnia aerea nazionale nordcoreana, Air Koryo, sulle rotte cargo. È stato trasferito nella struttura di manutenzione nell'ottobre 2023, e quasi subito dopo è stata eretta una recinzione di sicurezza attorno all'aereo. Nel novembre di quello stesso anno sono iniziati i lavori in una sezione sulla parte superiore della fusoliera. Nel novembre 2024 il mezzo, senza il radome, è stato spostato in un hangar a parte, dove è rimasto fino alla fine di febbraio 2025, quando è apparso all'esterno dell'hangar con il radome montato.

Uno sviluppo rilevante

Come ha spiegato The War Zone, anche se non sappiamo fino a che punto la Corea del Nord possa padroneggiare funzioni di gestione della battaglia e di comando e controllo più complesse, e ospitarle a bordo di un aereo AEW&C, la sua capacità di estendere la copertura radar aerea su distanze considerevoli coinciderebbe con un importante passo in avanti per Pyongyang. I nordcoreani potrebbero infatti ricevere il preavviso di un potenziale attacco nemico o tracciare aerei e missili in arrivo durante i movimenti iniziali di una ipotetica guerra.

I dati raccolti potrebbero anche essere condivisi con gli operatori di missili terra-aria per aiutare a fornire un avviso extra per migliorare le loro operazioni. Ancora più importante, tutto questo fornirebbe alla Corea del Nord un nuovo strumento per la sorveglianza quotidiana dello spazio aereo: sia quello nazionale che quello sudcoreano. L'aereo si rivelerebbe altresì utile per rilevare missili da crociera a bassa quota lanciati dalla Corea del Sud oppure droni.

Nel frattempo il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Sergej Shoigu, è arrivato a Pyongyang per incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un e altri funzionari. La visita di Shoigu segue di pochi giorni l'accordo tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'omologo russo di Vladimir Putin per una pausa di 30 giorni dagli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine.

Il viaggio di Shoigu segue anche la visita a Pyongyang del viceministro degli Esteri russo, che ha incontrato la ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son-hui e il viceministro Kim Jong-gyu il 15 marzo, secondo i resoconti pubblicati il giorno successivo dai media statali nordcoreani.