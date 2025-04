Una super nave da guerra per l'alleato Usa: ecco il colosso anti Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Stati Uniti hanno rafforzato un loro partner strategico in Asia con il chiaro obiettivo di contenere l'ascesa della Cina nella regione. Le Filippine hanno appena ricevuto dagli Usa una nuova nave da guerra dotata di missili. Si tratta della corvetta BRP Miguel Malvar da 3.200 tonnellate, inaugurata presso la base operativa navale di Subic, nella provincia di Zambales. L'imbarcazione è stata costruita in Corea del Sud, ha lasciato il cantiere lo scorso 27 marzo ed è arrivata alla base filippina il 4 aprile. La notizia è rilevante, visto che le tensioni nel Mar Cinese Meridionale sono in crescita così come gli incontri – più o meno ravvicinati – tra le forze marittime di Manila e quelle di Pechino, che dal canto suo controlla la flotta navale più grande al mondo (oltre 370).

Una nuova nave da guerra per le Filippine

La BRP Miguel Malvar è una corvetta lunga 388 piedi, ditata du un'autonomia di 4.500 miglia nautiche e una velocità fino a 28 miglia orarie. Come ha spiegato la Marina delle Filippine, può eseguire missioni antinave, antisommergibile e antiaeree con sensori e sistemi d'arma avanzati. Oltre a svolgere la funzione di deterrente e di protezione delle acque filippine, ha aggiunto il capo della Difesa filippina, Gilberto Teodoro Jr, la nave da guerra sarà una " componente importante " in tutte quelle operazioni in cui l'esercito filippino lavorerà a fianco degli alleati.

Ricordiamo che la BRP Diego Silang, nave gemella della citata Miguel Malvar, è stata varata il 28 marzo in Corea del Sud e la sua consegna è prevista per giugno o luglio. Serviranno da supporto alle due fregate attualmente in servizio, secondo quanto riportato dalla Philippine News Agency. Per le Forze Armate delle Filippine, l'acquisizione della Miguel Malvar e della Diego Silang fa parte di un programma di modernizzazione militare che mira a migliorare le capacità di difesa navale del Paese nel contesto di " dinamiche di sicurezza regionale in evoluzione ". Il governo filippino ha ordinato due fregate, due corvette e sei navi da pattugliamento offshore al cantiere navale sudcoreano HD Hyundai Heavy Industries nell'ambito di un progetto di modernizzazione navale che mira a creare una flotta robusta.

Tensioni crescenti

Lo stesso Gilberto Teodoro Jr, è stato chiaro: " Ringraziamo i nostri partner affidabili, il popolo e il governo della Repubblica di Corea, non solo per aver fornito capacità, ma anche per aver creato sostenibilità, ridondanza e resilienza attraverso concreti investimenti di capitale ". Le Forze Armate delle Filippine hanno spiegato che, progettato per fungere da moltiplicatore di forza, il BRP Miguel Malvar aumenterà la prontezza operativa e le capacità marittime delle di Manila, e che svolgerà un ruolo fondamentale nella protezione dell'integrità territoriale della nazione.

Resta adesso da capire se gli Stati Uniti trasferiranno nelle Filippine, da qui ai prossimi mesi, alcune delle loro navi militari o della guardia costiera dismesse.

Washington ha piazzato a Luzon un nella primavera del 2024 , come parte dell'esercitazione Salaknib, segnando il primo dispiegamento della nuova capacità, ritenuta essenziale per la strategia indo-pacifica dell'esercito statunitense.