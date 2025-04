Trump rischia di spegnere i radar anti-missile: così gli Usa possono restare 'ciechi' agli attacchi dal Nord

Ascolta ora 00:00 00:00

Le tensioni tra Canada e Stati Uniti potrebbero influire sull’efficacia del Norad, il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America che controlla e monitora tutte le minacce aeree che potrebbero interessare i cieli dell’America continentale. Dazi, esternazioni imperialiste, proposte di annessione come cinquantunesimo “stato unito”: le tensioni tra Washington e Ottawa potrebbero avere uno spiacevole risvolto strategico per la sicurezza degli Stati Uniti, che nel caso in cui il Canada facesse un passo indietro rimarrebbero "parzialmente ciechi” nel controllo di missili e aerei nemici diretti sul continente. Almeno fino a quando non verrà attivata la nuova rete di difesa antiaerea fortemente voluta dall’Amministrazione Trump: lo “Scudo di ferro” americano.

Senza i siti radar del Canada, avanguardie essenziali per il controllo di tracce potenzialmente ostili, "gli approcci settentrionali sarebbero gravemente ridimensionati” e “perderemmo una quantità significativa di consapevolezza del dominio e risposta negli approcci settentrionali, che sono l'approccio più rapido e più facile per gli avversari da adottare verso il Nord America”. Ad affermare che il Pentagono potrebbe essere indebolito da una rottura con l’alleato canadese è stato proprio un alto comandante americano, generale Guillot, capo del North American Aerospace Defense Command e del Northern Command degli Stati Uniti. Questo perché l'intero operato del Norad è "intrecciato" con quello del Canada. Ragione per la quele il comando dovrebbe "cambiare radicalmente" se la situazione portasse alla rottura.

Nella pratica, la Difesa aerea degli Stati Uniti perderebbe “una parte della capacità di tracciare le minacce nemiche in arrivo”, e questo solo a causa dei dazi e della postura del presidente Donald Trump, che rischia di rompere la partnership di difesa tra Stati Uniti e Canada. Entrambi membri dei Five Eyes, l’alleanza d’intelligence dell’Anglosfera considerata come un “elemento imprescindibile della geopolitica spionistica statunitense”.

Unico comando binazionale del mondo, il Norad è stato un asset essenziale per tutta la durata della Guerra Fredda, e la recente affermazione del primo ministro canadese Mark Carney,

secondo il quale la “secolare relazione tra Stati Uniti e Canada” sarebbe “finita”, ci dà la misura delche la nuova postura internazionale statunitense potrebbe determinare.