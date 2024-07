Usa e alleati a caccia di sottomarini cinesi: così i Poseidon sfidano Pechino

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Stati Uniti hanno rafforzato i loro rapporti con i partner asiatici per un motivo ben preciso: arginare l'ascesa della Cina nella regione. Da questo punto di vista, la Corea del Sud rappresenta uno dei principali alleati Usa nell'Indo-Pacifico. A proposito di Seoul, c'è da segnalare un fatto non da poco: la Marina sudcoreana ha completato l'acquisizione di sei aerei da sorveglianza marittima P-8A Poseidon da Washington. Come ha spiegato il ministro della Difesa sudcoreano, Shin Won Sik, " il P-8A Poseidon trasformerà ogni sottomarino nemico in un pesce da cucinare. Il mare diventerà un inferno per i sottomarini nemici ". Il riferimento implicito non può che essere ai sottomarini di Pechino, la cui Marina è in continua espansione nell'intera regione.

A caccia di sottomarini cinesi

Soprannominato "killer dei sottomarini", il P-8A Poseidon è noto per la sua versatilità e le sue capacità avanzate. Quali? Operazioni anti-sommergibile, anti-superficie, di intelligence, sorveglianza e ricognizione. " Il P-8A contribuirà in modo sostanziale alla prontezza di sicurezza della Repubblica di Corea, in quanto risorsa fondamentale che neutralizzerà i sottomarini nemici e in quanto pilastro costante del sistema di deterrenza marittimo ", ha dichiarato il contrammiraglio Ha Sung Wook, capo del Comando aereo navale di Seoul.



La Marina del Sud intende schierare la flotta di P-8A Poseidon l'anno prossimo, dopo un anno di addestramento e valutazione per assicurarne la prontezza operativa. Il personale sudcoreano è già stato sottoposto a 16 mesi di addestramento intensivo negli Stati Uniti per prepararsi a questa missione.

Per la cronaca, India e Australia gestiscono già ciascuna circa 12 P-8, con Canberra che ne ha ordinati altri due. La Nuova Zelanda ne controlla quattro, la Norvegia cinque e il Regno Unito nove. Anche Canada e Germania hanno ordinato rispettivamente 12 e otto P-8A, con consegne previste nei prossimi anni. A causa delle crescenti tensioni con la Cina, gli analisti ritengono che questo jolly militare svolgerà un ruolo critico nella regione indo-pacifica. Non è un caso che Pechino consideri l'aereo in questione una minaccia assoluta per le sue operazioni sottomarine.

L'importanza del P-8A Poseidon

Come ha spiegato il portale Eurasian Times, l'aereo da pattugliamento marittimo multimissione P-8A Poseidon è progettato per ricoprire diversi ruoli, tra cui la guerra antisommergibile e antisuperficie, l'interdizione dei trasporti marittimi, le missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione e le operazioni di ricerca e salvataggio.



La forza principale del Poseidon risiede tuttavia nella sua sofisticata gamma di sensori. È dotato di un radar multimodale ad apertura sintetica APY-10 in grado di localizzare navi a centinaia di chilometri di distanza, nonché di individuare i periscopi dei sottomarini con un'elevata risoluzione.



Questo radar può anche identificare diverse classi di navi.

Per le ricerche a corto raggio, viene impiegata la torretta elettro-ottica/infrarossi MX-20. L'ALQ-240 Electronic Support Measure (ESM), adattato dall'EA-18G Growler, serve invece come sensore elettromagnetico per tracciare gli emettitori radar. I sottomarini del Dragone sono avvisati.