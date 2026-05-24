Washington alza il livello: testato in segreto del missile intercontinentale Minuteman III

Gli Stati Uniti hanno condotto un test del missile balistico intercontinentale Minuteman III, lanciato dalla Vandenberg Space Force Base nell’ambito dell’esercitazione GT-256. L’operazione è stata eseguita sotto la supervisione della U.S. Space Force e dell’Air Force Global Strike Command, con l’obiettivo di verificare la prontezza operativa della componente terrestre della deterrenza nucleare statunitense. Il lancio è stato pianificato con largo anticipo ed al momento non risulta collegato a specifiche tensioni internazionali contingenti.

Cosa sappiamo

Secondo le fonti ufficiali l’operazione ha consentito la verifica completa del sistema propulsivo a tre stadi a combustibile solido, della catena di guida e delle capacità di rientro atmosferico del vettore. Il profilo di volo è stato monitorato lungo tutte le fasi operative, permettendo la raccolta di dati tecnici relativi alla stabilità del missile e alla precisione del sistema di navigazione.

L’attività ha incluso l’intero ciclo operativo, dalla procedura di autorizzazione al lancio fino al controllo telemetrico in tempo reale. L’obiettivo è stato quello di certificare non soltanto l’affidabilità del sistema d’arma, ma anche la piena efficienza del personale incaricato della gestione operativa della componente terrestre della triade nucleare.

Competizione tra potenze nucleari

Il mantenimento in servizio del sistema Minuteman III assume un ruolo centrale nel quadro della competizione strategica Internazionale. La Federazione russa sta proseguendo la modernizzazione delle proprie capacità missilistiche intercontinentali, mentre la Repubblica Popolare Cinese sta ampliando in modo significativo il proprio arsenale nucleare e la relativa infrastruttura di lancio.

A queste dinamiche si aggiunge lo sviluppo continuo delle capacità missilistiche della Corea del Nord, che contribuisce a un contesto di crescente complessità strategica. In tale scenario, la presenza di un sistema terrestre distribuito su silos rinforzati garantisce agli Stati Uniti una capacità di risposta credibile, riducendo la vulnerabilità a scenari di primo colpo e rafforzando la stabilità della deterrenza.

Modernizzazione della triade nucleare e fase di transizione

Il programma di test GT-256 conferma la fase di transizione verso il futuro sistema intercontinentale LGM-35A Sentinel, destinato a sostituire progressivamente il Minuteman III. Il nuovo sistema prevede architetture di comando e controllo aggiornate, maggiore resilienza cibernetica e infrastrutture di lancio modernizzate, con l’obiettivo di garantire la continuità della deterrenza strategica fino alla metà del secolo.

Le difficoltà legate ai tempi di sviluppo e ai costi industriali hanno reso necessario il prolungamento dell’efficacia operativa dell’attuale sistema.

In questo quadro, i test assumono quindi una funzione essenziale di verifica tecnica e di consolidamento della prontezza strategica, assicurando la continuità della deterrenza nucleare statunitense durante la fase di rinnovamento dell’intero comparto missilistico terrestre.