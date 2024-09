Cargo Y-20 e caccia Firebird: le misteriose missioni cinesi ai confini d'Europa

Ascolta ora 00:00 00:00

Un velivolo da trasporto cinese Y-20 ha sorvolato le Piramidi appena arrivato in Egitto, per poi prender parte ad un’esibizione aerea. Secondo quanto riferito dall’esercito cinese, all’insolita manovra hanno partecipato anche sei aerei acrobatici cinesi J-10 della squadra Bayi, lasciando una scia di fumo con i colori delle bandiere cinese ed egiziana. Il mese scorso lo stesso Y-20 aveva trasportato truppe cinesi in Tanzania per un'esercitazione congiunta antiterrorismo. Adesso si trova in Medio Oriente, ovvero in una regione nella quale Pechino ha intenzione di espandere la propria influenza.

La missione dell’Y-20 cinese in Egitto

Secondo quanto riferito dal South China Morning Post, l'Y-20 ha volato per quasi 10.000 chilometri prima della sua apparizione al primo Egypt International Airshow tenutosi dal 3 al 5 settembre. L’agenzia di stampa cinese Xinhua ha scritto che gli aerei Y-20 e J-10 sono decollati lunedì da un aeroporto situato nella Cina nordoccidentale. L'esibizione ha avuto luogo all'aeroporto internazionale di El Alamein, sulla costa settentrionale del Paese, a 160 chilometri a ovest di Alessandria.

Wang Mingzhi, specialista militare cinese, ha spiegato al SCMP che il dispiegamento a lungo raggio dei mezzi cinesi riflette la " le capacità di consegna e il livello di addestramento orientato al combattimento " dell'aeronautica militare del Dragone.

Il J-10, noto anche come Firebird, è il primo jet da combattimento avanzato nazionale della Cina. È un jet da combattimento monomotore di peso medio, progettato per operare in qualsiasi condizione atmosferica. Lo Y-20 è invece un aereo da trasporto in grado di spostare merci e personale attraverso lunghe distanze, mentre la sua variante Y-20U può rifornire di carburante altri aerei militari cinesi.

L’obiettivo di Pechino

" Le prestazioni di volo della Cina e l'esposizione di alcuni dei suoi migliori prodotti di difesa all'Egypt International Airshow riflettono l'entusiasmo del Paese di migliorare gli scambi militari e la cooperazione pragmatica con l'Egitto e altri Paesi africani ", ha scritto il Global Times.

Il pilota dello Y-20 Yuan Bo ha affermato che l'equipaggio ha razionalizzato e ottimizzato il carico, rispettando al contempo i requisiti della missione, e ha progettato specifiche manovre di volo per la missione. Oltre a prendere parte all'esercitazione in Tanzania, il mese scorso due Y-20 sono stati avvistati mentre erano dispiegati nell'estremo oriente della Russia.

Nel 2022, l'Y-20 ha condotto una missione per inviare il sistema missilistico a medio raggio FK-3 in Serbia, con una tappa a Baku, in Azerbaigian. All'inizio di quest'anno, il funzionario dell'aeronautica Li Shining ha dichiarato all'emittente statale CCTV che l'aereo metteva in mostra la " trasformazione strategica e lo sviluppo" dell'aeronautica e avrebbe contribuito a perseguire l'obiettivo di " operazioni in tutti i domini e portata globale ".

La presenza di spicco dell'Aeronautica Militare dell'Esercito Popolare di

Liberazione in Egitto, infine, coincide con il crescente interesse della regione del Medio Oriente e del Nord Africa nell'acquistare armi dalla Cina, spostando parte dei propri acquisti dai tradizionali fornitori occidentali.