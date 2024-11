"Direzione Nord" tra l'Italia del G7, infrastrutture e l'energia del futuro

Ascolta ora 00:00 00:00

Con oltre cento relatori tra ministri, governatori e amministratori delegati, ritorna lunedì alla Triennale «Italia Direzione Nord», la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete. L'Italia nell'anno della presidenza al G7, il ruolo del Paese nello scacchiere internazionale, ma anche l'energia, l'ambiente, le infrastrutture, l'equità di genere e l'autonomia sono alcuni dei temia al centro dell'evento. Che si svolgerà in una data importante, il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, tema a cui saranno dedicati diversi panel. «Mi piace pensare che si possa agire non solo per il contrasto alla violenza, ma anche e soprattutto lavorando sulla parità di genere. Parità che passa concretamente dal candidare e far eleggere donne in ambito istituzionale e ai vertici aziendali e dall'equità salariale» spiega Fabio Massa, presidente della Fondazione Stelline, sottolineando come il XXIV appuntamento con «Italia Direzione Nord» si annunci come «l'edizione più imponente» da quando esiste la rassegna. Sarà proprio Massa ad aprire la giornata di lavori dialogando con il presidente di Triennale Milano Stefano Boeri. Spazio poi alla politica con il presidente del Senato Ignazio La Russa e numerosi ministri, da Matteo Salvini ad Andrea Abodi, da Marina Calderone a Gilberto Pichetto Fratin fino a Francesco Lollobrigida, Eugenia Roccella, Daniela Santanchè e Giuseppe Valditara. Si parlerà anche di nucleare, che secondo Massa è «fondamentale per il futuro dell'Italia», non solo con la politica ma anche con i più grandi player del settore energetico e con la rappresentanza istituzionale del presidente di Assolombarda Alessandro Spada. Oltre al dialogo sull'autonomia che vedrà protagonisti i governatori Attilio Fontana, Alberto Cirio e Michele Emiliano, ci sarà anche un focus sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

«Questa è una rassegna che si svolge a Milano, cuore produttivo d'Italia, dove si discute dei temi importanti per il Paese. Sono orgoglioso di constatare conclude Massa - che ormai è un appuntamento fisso che il mondo politico e istituzionale riconosce e frequenta».