Diritti, sociale, sport e scuola negli Oscar dei City Angels

Premiazione del XXIV «Premio campione» organizzato da Mario Furlan e dai suoi City Angels ieri con il sindaco Giuseppe Sala. «Il giusto e doveroso riconoscimento - le sue parole - all'impegno e alla dedizione di tante persone a favore della città e del Paese». Patrocinato da Comune, Regione e Città Metropolitana, con Ordine degli Avvocati, Comunità Ebraica, Lions Club, Osservatorio Metropolitano di Milano e Wikimilano, l'Oscar della bontà è stato assegnato a «campioni» impegnati sui temi del sociale, del civismo e dell'inclusione. Yakult ha sostenuto il «Premio Campione per il Benessere» assegnato ad Alessandro Tappa di Sport senza frontiere che offre assistenza educativa e socio-sanitaria a ragazzi socialmente svantaggiati attraverso lo sport. Con la conduttrice televisiva Emanuela Folliero, presenti la madrina dei City Angels Daniela Javarone e i testimonial Dario Baldan Bembo, Enrico Beruschi, Rajae Bezzaz, Alberto Fortis, Tessa Gelisio, Mario Giuliacci, Mario Lavezzi, Franco Mussida, Omar Pedrini, Edoardo Raspelli e Andree Ruth Shammah. Nel tradizionale sondaggio di Renato Mannheimer, in testa alla «classifica della bontà» c'è ancora Papa Francesco con il 27%, seguito dalla premier Giorgia Meloni con il 5% (era al 2 lo scorso anno).

Dieci i vincitori per dieci categorie: «Sport», Luca Biganzoli, general manager di Progetto Urania che fa giocare a basket ragazzi in condizioni socioeconomiche disagiate; «Volontariato», Federica Sharon Biazzi associazione che si occupa di accompagnamenti gratuiti ad anziani e disabii; «Inclusione», Coperativa sociale Il Granello, compagnia teatrale dedicata a ragazzi disabili; «Accogienza», il direttore dell'Hotel Principe di Savoia Ezio Indiani che a Capodanno accolse le ragazze aggredite in Duomo e organizza la Befana dei clochard; «Inclusione sociale», Federica Guglielmini e il parroco di Rozzano don Luigi Scarlino che promuovono la boxe come terapia sociale nella parrocchia Sant'Angelo; «Diritti», Ilaria Sottotetti, avvocato che assiste pro bono le donne vittime di violenza; «Recupero del territorio», Simone Feder che coordina l'area Giovani e Dipendenze della Casa del giovane di Pavia; «Vita» Stefania Cimbanassi, medico d'emergenza del Niguarda che ha salvato Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato a Lambrate; «Migranti», Cristina Cattaneo per il lavoro di identificazione dei migranti morti in mare. Premio «Campione della gente» nel sondaggio tra 50mila clienti Coop, Davide Acito per «Action project animal» che ha salvato mille cani e 200 gatti dai mattatoi cinesi.

Premio «Campioncino» per le scuole impegnate nel sociale all'Istituto Giuseppe Calasanzio dove i ragazzi provenienti dalle case popolari di San Siro possono praticare lo sport come veicolo di contrasto al disagio e alla devianza.