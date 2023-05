Domani in Duomo ritorna il concertone Elodie, Ferro, Lauro: è festa con 10 artisti

Dieci gli artisti sul palco, tre canzoni per ciascuno. Il concertone di piazza del Duomo torna domani sera in forma smagliante. L'appuntamento è alle 20.30 davanti alla Cattedrale, a ingresso gratuito. Da Achille Lauro agli Articolo 31, da Tiziano Ferro a Eros Ramazzotti. E poi toccherà a Colapesce Dimartino, Elodie, Lazza, Madame, i Pinguini tattici nucleari, Tananai. Organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune, la serata sarà presentata, come di consueto da 10 anni, dagli attori e conduttori Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage, a raccogliere le dichiarazioni dei cantanti, ci sarà Manola Moslehi.

A intercettare l'entusiasmo del pubblico sarà, invece, la conduttrice Daniela Cappelletti. «I dieci cantanti si esibiranno in un mini concerto personale - ha anticipato Mario Volanti, presidente di Radio Italia, l'emittente che promuove il concertone. - In un panorama ormai affollato di manifestazioni musicali, questo concerto resta l'unico evento realizzato tutto dal vivo con un'orchestra vera, che da quest'anno abbiamo ribattezzato Radio Italia Live Orchestra e sarà diretta dal maestro Bruno Santori». Il sindaco Beppe Sala si è detto soddisfatto: «Siamo felici che la collaborazione con Radio Italia prosegua con continuità e all'insegna della qualità. Il concerto gratuito in piazza del Duomo è un appuntamento imprescindibile per Milano e per chiunque ami la buona musica italiana e dal vivo». L'assessore alla cultura, Tommaso Sacchi ha commentato: «Radio Italia torna per un nuovo, entusiasmante concerto gratuito nella piazza più importante della città. Uno spettacolo speciale, dal vivo, che anche quest'anno sarà trasmesso in diretta televisiva e sul web, in modo da diventare una festa non solo per Milano ma per tutta l'Italia».

Il concerto, che il 30 giugno verrà riproposto al Foro Italico di Palermo, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 Dtt, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su «Hot Bird» 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia Hd), e in streaming audio/video su radioitalia.it. Lo si potrà vedere sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive

Su Radio Italia Live il concerto sarà in diretta, già dalle 20,40, in contemporanea su Sky Uno e in streaming su Now (e disponibile on demand) e in chiaro su Tv8 (al tasto 8 del telecomando). «Siamo pronti a replicare il successo degli scorsi anni e a raggiungere un pubblico sempre più vasto attraverso la radio, la tv, lo streaming web, le app e i social, senza dimenticare la piazza che ci accoglie sempre con grande entusiasmo. Nel 2022 oltre 9 milioni di persone (fonte: GroupM) hanno vissuto con noi questo grande evento. Ringrazio i numerosi e prestigiosi sponsor che sono al nostro fianco» ha ricordato Alessandro Volanti, direttore Marketing Radio Italia.

Infine, Antonella d'Errico, executive vice President Programming di Sky Italia: «Siamo felici di portare ancora una volta il nostro pubblico nel cuore di un evento che, com'è ormai tradizione, apre l'estate musicale italiana dalla piazza più rappresentativa di Milano, e che quest'anno raddoppia arrivando anche nella meravigliosa Palermo. Offriremo agli spettatori, su Sky e Tv8 e in streaming su Now, due serate indimenticabili di grande musica e spettacolo per chi non potrà essere fisicamente in piazza, tutti comunque in compagnia dei grandi artisti della musica italiana».