Domenica Monica Maggioni darà il la alla nuova stagione Rai

Navigata com'è, dopo decenni di vita vissuta in prima linea su tutti i fronti limacciosi della Rai, figuriamoci se poteva pronunciare una parola fuori posto. Infatti, Monica Maggioni (foto), da domenica pomeriggio alla conduzione di In mezz'ora su Raitre al posto di Lucia Annunziata, si è ben guardata, nella sua prima uscita pubblica in conferenza stampa, dal lagnarsi perché le è stata tolta la direzione del Tg1 dopo i cambiamenti al vertice della Tv di Stato. «Mi sono molto divertita al Tg1 - ha risposto - a sovvertire abitudini e format. Ne ho sentito l'importanza, il peso e l'orgoglio. Chi mi conosce, sa che ora vado a fare quello che esattamente mi piace, l'approfondimento». E a chi gli chiedeva come si inserisce in questa nuova Rai che persegue una nuova «narrazione» di destra risponde: «Benissimo, io non cambio e nessuno mi ha chiesto di farlo». Insomma, la Maggioni torna all'informazione ragionata come faceva al lunedì in seconda serata sul primo canale, anche se - com'è evidente - un conto è guidare il Tg ammiraglio, un altro è l'orario della domenica pomeriggio. Comunque di argomenti di cui parlare ce ne sono molti visto che la trasmissione pur chiamandosi In mezz'ora durerà dalle 14,30 alle 16,15. Molta attenzione agli esteri, senza dimenticare i temi sociali e politici. La Maggioni, dunque, domenica dà il via alla stagione autunnale della Rai. Da lunedì ripartono tutti i programmi storici dei tre canali con l'aggiunta di trasmissioni un po' più pluraliste e una girandola di volti in conduzione. Tanto per cominciare lunedì a Unomattina Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla daranno il buongiorno e bentornati agli spettatori e Caterina Balivo nel primo pomeriggio torna su Raiuno per La volta buona.