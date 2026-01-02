Domenica visita guidata alla Natività. Martedì viaggio nel passato del borgo

Domenica si terrà una visita guidata speciale alla Natività della cripta del Sacro Monte. Ma fino a martedì si alterneranno le visite guidate straordinarie nel borgo storico del Sacro Monte, tra storia e lucine natalizie.

Domenica alle ore 11 è in programma La natività a Santa Maria del Monte, una visita dedicata alle rappresentazioni della nascita di Gesù presenti in Cripta e nel Santuario.

Per l'Epifania, invece, alle ore 14 si terrà una visita nel passato: Sacro Monte in funicolare è un piccolo viaggio nel tempo per scoprire com'era il borgo all'inizio del Novecento. Si raggiungerà il borgo con la storica funicolare e lo si potrà visitare fino alla Casa Museo Pogliaghi, dove sarà possibile ammirare la grande collezione internazionale dell'artista. La prenotazione è obbligatoria per entrambe le visite sul sito sacromontedivarese.it. Fino a giorno dell'Epifania i tre musei del Sacro Monte, chiusi per la stagione invernale, riapriranno in via straordinaria per alcune visite speciali: il Museo Baroffio e la suggestiva Cripta romanica saranno aperti sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 17, nei giorni feriali. Sarà possibile partecipare a delle visite guidate in Cripta incluse nel biglietto. In tutti i giorni di apertura la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, eclettica dimora dell'artista milanese autore della Porta del Duomo di Milano, organizza delle visite guidate straordinarie su prenotazione alle ore 15. I biglietti per visitare i musei si trovano sul sito sacromontedivarese.it.

Costruito sul monte di Velate tra il 1604 e il 1698, il Sacro Monte di Varese si inserisce al pari del Sacro Monte di Varallo nel novero dei Sacri Monti di Piemonte e Lombardia, complessi architettonici che per il loro valore spirituale e il loro pregio artistico nel 2003 sono stati inseriti dall'Unesco all'interno della lista del Patrimonio Mondiale.

Promosso, come gli altri Sacri Monti, dalla Chiesa della Controriforma allo scopo di rinsaldare la devozione dei fedeli minacciata dalla Riforma protestante, il Sacro Monte di Varese è caratterizzato da una via sacra lunga circa 2 km scandita da quattordici cappelle che illustrano i misteri del Rosario.