E il circolo "Arci Blob" organizza il "Di-party-to" per la morte del Cav

Una becera provocazione, non può essere altrimenti visto che ha raccolto il biasimo generale. Davanti al cordoglio di tutto il Paese e a meno di un chilometro da Villa San Martino - dove da ieri pomeriggio è stata allestita la camera ardente per la salma di Silvio Berlusconi - c'è anche chi ha deciso di festeggiare la morte del fondatore di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio. La discutibilissima iniziativa è targata «Circolo Arci Blob», luogo ben noto alla Sinistra brianzola che spesso lì, in via Casati ad Arcore, si riunisce, oltre che (citiamo il profilo Facebook) «vera icona e pezzo di storia del tango in Brianza da oltre 25 anni!».

Questo circolo ieri sera, servendosi di un macabro gioco di parole, ha organizzato il «Di-party-to» e ne ha pubblicato l'annuncio sui social, Facebook e Instagram. «Entra con noi nella storia, passa per l'ultimo grande evento targato Silvio» si legge nella presentazione della festa dove campeggia una caricatura di Berlusconi ispirata a Cucciolo, uno dei sette nani della Biancaneve disneyana. Seguono immagini di teschi e tibie incrociate e il programma della serata: «piscina, musica, brindisi all night long» e la promessa-premio: «per i primi 100 spilletta commemorativa in omaggio». Il tutto seguito dall'hashtag #ciaosilvio.

Con il passare delle ore, però, quella di Arci Blob si è rivelata una sorta di harakiri. Sono stati infatti gli stessi estimatori dell'Arci (circa 2mila follower) che, sui social, si sono scatenati con una schietta veemenza contro il pessimo gusto di questo evento.

«Secondo me, con questa ostentazione, avete oltrepassato la linea di confine tra dissacrante-goliardico e degradante. Se vorrete ne parleremo di persona al Blob, che rimane in ogni caso luogo di dialogo» commenta Antonella Fiacchi su Facebook. Le risponde Mauro Manzella: «Nessun rispetto per un personaggio del genere», frase che raccoglie una lunghissima serie di commenti negativi. Tra questi, quello di Massimo Zanon: «Ragazzi io sono di sinistra ma questa è una vera stronzata..poi ci lamentiamo se continuiamo a perdere le elezioni..» e Pierangelo Casola: «Vergognatevi detto da uno che non ha mai votato destra e Berlusconi». Infine, su Instagram claudio.miglio79 dichiara: «Penso sia giusto che #instagram cancelli la vostra pagina e banni voi per sempre. Non esiste».

Purtroppo, però, ci sono anche esternazioni (molto poche a dire il vero) del tenore di quella di tale Sara Eydn che addirittura condivide l'iniziativa sul suo profilo al grido di: «Grandissimi! Qui bisogna fare più festa che nel 2013 quando è morta la Thatcher» e una serie di emoticon con le bottiglie da stappare.

Cinismo? Humor nero? Spietatezza? «Pessimo gusto ma il rispetto per i valori civici e democratici di certa sinistra sono purtroppo a noi ben noti. Anche in Brianza» commenta il sindaco leghista di Lazzate Andrea Monti condividendo la locandina. Mentre Riccardo De Corato fa notare: «Ma il segretario del Pd Elly Schlein e tutto il Centrosinistra non hanno nulla da dire su questo vergognoso evento?

Poiché però al peggio non c'è mai fine, sempre sul fronte delle contestazioni, ieri mattina, verso mezzogiorno, poco dopo l'annuncio della morte, un gruppo di ragazzi è passato in macchina davanti alla dimora dell'ex premier sventolando il tricolore e intonando cori di scherno.