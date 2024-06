"E io, mi chiedo, caro Dio, io per cosa sono conosciuta adesso?"

Ascolta ora 00:00 00:00

LA MELODIA

Diversi uccelli avevano dei vermi in bocca, ma uno no, e fischiava.

Fischiai.

L'uccello fischiante è volato un po' più in là e poi è tornato a posarsi sulla staccionata, e io l'ho inseguito con l'unica melodia che riuscivo a intonare finché non ha risposto saltando a terra ai miei piedi.

Per un attimo è stato una mia creatura. Non abbiamo nemmeno alterato il volume.

La cosa che amo di più è provare accanto a qualcuno che conosco appena simili spasmi di piacere.

******

VOLENTIERI!

Lui è una figura con cui ho avuto un rapporto per anni, con scene legate a quegli anni che hanno una valenza quasi religiosa.

E per caso, questo sabato, l'ho visto allontanarsi da un sentiero nel parco e infilarsi sotto un tetto di foglie solo per appoggiare la mano al tronco dell'albero.

Ha sorriso quando mi ha visto, ma quando l'ho raggiunto non mi ha neanche parlato ed era gelido. Ha proseguito il suo cammino a testa bassa.

Se solo avesse detto: «Vieni con me».

Mi sono fermata e sono rimasta a distanza. Ma mettiamolo da parte un attimo questo famoso uomo.

Due oggetti, che erano stati abbandonati, sicuramente per colpa loro, mi sono apparsi sull'erbetta al confine del sentiero.

I detriti sono comuni da queste parti, ma questi due articoli erano di un colore eccitante e abbastanza nuovi da suscitare il mio interesse. Le All Star alte di tela erano pulite e forse anche della mia taglia.

E poi, come se potessero in qualche modo rimanere invariate mentre cambiavano, le scarpe si sono trasformate in merce rovinata. Una delle due aveva un lungo strappo sul tallone.

Ebbene, il luogo in cui mi trovavo era quello in cui andavo spesso ad ammirare i panorami, per fare due passi a fine giornata, per respirare profondamente o anche solo per ascoltare il lieve ticchettio dei miei piedi sul sentiero.

Un bambino di cinque o sei anni stava raccogliendo manciate di noci che pensavo fossero destinate agli scoiattoli. Ispezionava il terreno e scavava in modo efficiente, infilandosi tutto nelle grandi tasche piene alle quali dava ripetutamente delle pacche.

In futuro sarà conosciuto per la sua golosità o per la sua intraprendenza.

E io, mi chiedo, caro Dio, io per cosa sono conosciuta adesso?