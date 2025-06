E ora è pronta a volare a Parigi dietro la Kings World Cup 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

E ora BAZR vola a Parigi: basterà un clic per acquistare in tempo reale le maglie firmate dai giocatori. Dopo essere stata protagonista della Kings League Italia 2025 in qualità di sponsor ufficiale, ora BAZR è pronta a lasciare il segno anche sulla scena internazionale: dall'1 al 14 giugno sarà sponsor della Kings World Cup Clubs 2025, l'evento globale che vedrà le migliori 32 squadre del mondo Kings sfidarsi per il titolo mondiale. La Kings League Italia si è chiusa il 22 maggio con una finale da tutto esaurito presso la Inalpi Arena di Torino: 11.592 spettatori presenti hanno assistito al trionfo dei TRM FC, incoronati campioni della Kings League Lottomatica.sport Italy. Per chi non avesse troppa dimestichezza, la King League è un format di tornei di calcio a 7 nato in Spagna nel 2022 su iniziativa dell'ex-calciatore Gerard Piqué, rapidamente diffuso e arrivato anche in Italia con 12 squadre capitanate da streamers, personaggi dello spettacolo e figure del calcio a 11, fra cui figurano Fedez, presidente della squadra Boomers, assieme al suo vice, Luciano Moggi, e Luca Toni, co-presidente della FC Zeta. Il presidente della lega è l'ex calciatore Zlatan Ibrahimovi. È stato un successo senza precedenti, che ha confermato la forza del format: sport, spettacolo e coinvolgimento digitale hanno portato numeri da record, con visualizzazioni e interazioni online che hanno superato quelle di molte competizioni calcistiche tradizionali. Dal 1° al 14 giugno, a Parigi le partite si svolgeranno nella spettacolare CUPRA Arena a Villepinte, mentre l'epica finale del 14 giugno si disputerà nella maestosa Paris La Défense Arena, il più grande stadio al coperto d'Europa, con oltre 30.000 posti.

A raccontare l'emozione del torneo ci sarà un team di voci uniche: Dalila, voce ufficiale di Bazr e già protagonista della Kings League Italia, Giusy Meloni (DAZN), volto noto del giornalismo sportivo, Nicolas Cariglia creator di riferimento per gli appassionati di calcio digital e Silvia Santin, conduttrice e content creator.