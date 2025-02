Come sopravvivere fino a sabato sera

Ascolta ora 00:00 00:00

da Sanremo

La Juve, il Milan e pure la Roma. Quest'anno agli spettatori allergici alle canzonette non viene da scagliare il telecomando contro lo schermo. Hanno delle alternative, e pure allettanti, anzi un porto sicuro... soprattutto i tifosi. Una scorpacciata di Champions League, Europa League e serie A, che dopo il match di ieri della vecchia signora con il Psv, continua stasera con Feyenoord-Milan su Prime Video, mentre sul palco di Sanremo scorreranno Damiano David, Bianca Balti e Malgioglio tra un brano e l'altro in gara. E pensate domani, mentre all'Ariston risuonerà Wild Boys dei Duran Duran, su Sky si affronteranno Porto-Roma. E venerdì mentre Fedez e Masini si esibiranno nella tanto contestata Bella Stronza torna la Serie A con l'anticipo tra Bologna e Torino (su Dazn). E sabato mentre su Raiuno i cantanti si affronteranno nella gara finale, il Milan scenderà di nuovo in campo contro il Verona a San Siro.

Insomma, ha un bel dire Carlo Conti che a lui gli ascolti non fanno paura, che sta talmente tranquillo che «si sveglierà alle 11» (l'Auditel viene pubblicato alle 10), che non teme confronti con i risultati vertiginosi di Amadeus. Questa volta il Festival ha una vera contro-programmazione. E mica sono briciole da pay-tv, perché sono partite da numeri alti. In più stavolta ci si è messa anche la novità della total audience, cioè quella nuova rilevazione Auditel che raccoglie con più precisione gli ascolti di tutti i tipi di device e che si vedrà come inciderà in un evento unico come Sanremo. Insomma, pure la soave calma di Carlo Conti, ma soprattutto dei vertici Rai, sarà messa alla prova. Si sprecheranno i confronti, le tabelle, gli indici.

Per il resto, chi non ama le canzonette e neppure il calcio, può trovare conforto nei programmi storici, da Chi l'ha visto al Grande Fratello a Masterchef (foto) ai talk politici o all'infinità di film e serie offerti da tutte le piattaforme. Sabato sera Canale 5 va in pace contro la finalona Rai con Quasi amici.