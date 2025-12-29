Ecco l'ultima cena del 2025. Istruzioni per non sbagliare

Non serve mica presentare la cena di fine anno vero? E non serve mica spiegare perché possa essere una buona idea farla al ristorante per non correre il rischio di farsi trovare a mezzanotte a lavare i piatti? No, ecco. Quindi beccatevi questi sette consigli. E buon 2026.

Mercato Centrale Capodanno doppio nell'incubatore di progetti gastronomici al lato della stazione Centrale. Se si acquista la card "Mangia e Bevi", dal costo di 60 euro per gli adulti e 25 per gli "under 12" si può mangiare in tutte le botteghe della struttura, sedendosi dove si trova posto. Altrimenti si può scegliere la cena di pesce servita presso la Bottega Bistrot Pedol (100 euro a persona). Musica live e dj set per tutti dalle 22 alle 2.

The View by Valerio Braschi Ha da poco cambiato piano ma non location il ristorante con vista su Galleria Vittorio Emanuele di Valerio Braschi nel palazzo di Glamore Groupiazza del Duomo 21. Braschi è giovane, ha già vinto un'edizione di Masterchef a 18 anni, è sfrontato e audace come la sua cucina che spesso spiazza la clientela. Per San Silvestro piatti creativi come il Wagyu, maionese alla chimichurry, mandorle e uova di muggine affumicate e il Risotto cacio e pepe, scampo, caviale e limone. Prezzo 250 euro, vino e musica inclusi.

Ba Restaurant Il ristorante di via Sanzio guidato da Marco Liu e testimonial della grande cucina cinese, propone per l'ultima cena dell'anno un menu a 195 euro senza wine pairing (290 con i vini consigliati dal bravissimo sommelier Marco Spini) che include tra l'altro Ostrica Gillardeau con salsa d'ostrica artigianale, Zuppa agropiccante di manzo e tartufo nero con wagyu A5 alla carbonella, Astice salsa xo, perle di tapioca e baby corn.

Salmon Guru Il cocktail bar madrileno di via Biondi 4 propone una notte fuori dagli schemi, come da dna del brand: una serata che inizia a tavola e culmina davanti alla console. Il percorso gastronomico si apre con un calice di R de Ruinart e prosegue con due drink inclusi scelti dalla carta dei signature. Il menu mixa tradizioni e ispirazioni contemporanee, con il solito stile sovraesposto del marchio. A infuocare gli animi il dj set di Nora Bee dalle fino alle 2 del mattino. Prezzo 100 euro.

Miyama Capodanno orientrale nell'elegante dimora del sushi in zona San Siro. Niente menu fisso, ma la libertà di scegliere alla carta tra classici (come il Lobster Maki) e i nuovi fuori carta, tutti concepiti con la consulenza dello chef Takashi Kido. Il tutto sempre sotto lo sguardo attento e competente dei fondatori Cristina Hu e Daniele Zhang. Per chi vuole, anche un delivery con eleganti box pronte da servire a casa.

Anna by Borgia Nel bistrot di via Washington 56 lo chef Matteo Sanvito firma un menu che celebra l'essenza dello stare insieme: dalla Pizzetta in padellino, pomodoro al barbecue, mozzarella di bufala e basilico, Piadina di grano arso, battuta di fassona piemontese, maionese al tartufo e nocciole al Filetto di vitello alla Rossini con purè di patate al tartufo. Prezzo 120 euro bevande escluse.

Ultra Milano Il ristorante di via Pier Lombardo celebra il passaggio dell'anno con le sue due anime: pizza e cocktail. La serata parte con una cena in più portate dalle 19,45 alle 22,45 tra pizza contemporanea e classici riammodernati.

Alle 23 si cambia ritmo con un dj set sul bancone bar firmato Gramophone dalle 22 alle 2. L'after dinner prevede un ingresso dedicato, che include un calice per il brindisi della mezzanotte e un free drink. Dinner experience 80 euro, after dinner 25 euro.