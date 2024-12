Crescita economica e stabilizzazione del mercato immobiliare: gli obiettivi della Cina nel 2025

In occasione della riunione dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, svoltasi lunedì 9 dicembre, le autorità di Pechino hanno delineato una serie di politiche con l’obiettivo di sostenere la crescita economica nel 2025. Stando a quanto riferito da Cmg (China Media Group), tra le misure chiave vi sarebbero un aumento della spesa per i consumi, un miglioramento dell’efficienza degli investimenti, la promozione dell’apertura ad alto livello, una politica fiscale proattiva e una politica monetaria “moderatamente allentata”.

Analisti ed economisti sono stati intervistati da Cgtn, per avere una valutazione sulle prospettive economiche della Repubblica popolare per l’anno venturo. “La politica monetaria 'moderatamente allentata' è l'orientamento monetario più rilassato, tipicamente visto durante le crisi finanziarie”, ha commentato Zhang Jun, capo economista di China Galaxy Securities, che ha sottolineato anche come l’espressione “rafforzare gli aggiustamenti anticiclici straordinari” sia stata citata per la prima volta. L’istituto di investimento ha anche dichiarato di aspettarsi che la banca centrale cinese effettui tagli più aggressivi dei tassi e riduzioni del coefficiente di riserva obbligatoria, in particolare una riduzione cumulativa di 40-60 punti base dei tassi di policy e una riduzione di 150-250 punti base del coefficiente di riserva obbligatoria per l'anno prossimo.

Wang Tao, capo economista di Ubs per la Repubblica popolare, ha previsto un aumento delle misure di sostegno ai consumi nel 2025, tra cui l'espansione del programma di permuta degli elettrodomestici e l'aumento della spesa pubblica nelle aree sociali. La società ha inoltre affermato di aspettarsi che la Cina attui riforme strutturali per aumentare “la fiducia delle imprese e il benessere sociale”. Secondo Wang, profondi cambiamenti alla rete di sicurezza sociale, tra cui l'aumento della copertura dell'assicurazione contro le malattie gravi, l'innalzamento sistematico del livello di pagamento e del contributo statale alle pensioni dei residenti urbani e rurali e una migliore fornitura di servizi pubblici per le campagne e i lavoratori migranti potrebbero contribuire ad aumentare la fiducia e i consumi.

Per quanto riguarda il settore immobiliare, invece, Zhang ha osservato che l’ostacolo principale alla sua stabilizzazione consiste nel bilanciare la sensibilizzazione del mercato, attraverso l'accumulo di alloggi, con i rischi del debito locale, soprattutto nelle piccole città con una domanda più debole e livelli di debito più elevati.

Secondo l’economista, l’intervento del governo di Pechino e l’attuazione di politiche centralizzate di accumulo di alloggi commerciali sarebbero fondamentali per bypassare le quote di debito locali o l'esclusione dei debiti locali di accumulo speciale dal calcolo del rapporto debito/PIL.