Emergenza economica nell’agenda francese. Il deficit fa paura: il governo rischia sui tagli

La strada per il primo ministro francese Francois Bayrou (nella foto) è molto stretta e irta di ostacoli. Domani pomeriggio terrà una conferenza stampa sul maxi piano, da 44 miliardi di euro di tagli e tasse, in cantiere per la manovra di bilancio 2026, nel difficile tentativo di ridurre il deficit di bilancio dal 5,4% del Pil di quest'anno almeno al 4,6 per cento.

Il compito che gli ha affidato il presidente Emmanuel Macron, tuttavia, è davvero complicato proprio a causa della lacerante divisione politica in Francia. Ne sa qualcosa Michel Barnier, predecessore di Bayrou deragliato proprio mentre metteva mano alle misure «lacrime e sangue» per invertire la rotta di un bilancio malconcio e in procedura d'infrazione per deficit eccessivo anche in Europa. Una necessità incalzante non solo per le richieste di Bruxelles, che ha chiesto di ridurre il disavanzo sotto il 3% del Pil entro il 2029, ma anche per via degli occhiuti osservatori delle agenzie di rating internazionali (alla fine dell'anno scorso Moody's ha abbassato il suo giudizio da Aa2 ad Aa3, un gradino sotto).

Sta di fatto che l'agenda di Bayrou (che non ha una maggioranza stabile in parlamento e deve di volta in volta negoziare l'astensione di partiti per fare passare le sue proposte) sta mandando su tutte le furie non solo i francesi, ma anche la sinistra di Jean-Luc Mélenchon con La France Insoumise (che è all'opposizione) e la destra di Marine Le Pen, con il Rassemblement National, che tuttavia finora non ha votato contro Bayrou in modo sistematico. Mélenchon ha già detto di essere pronto alla mozione di censura su Bayrou e montano appelli a bloccare il Paese il prossimo 10 settembre in segno di protesta. Più che indigeste alcune proposte che il primo ministro ha presentato a luglio, come il taglio di circa 5 miliardi di euro alla Sanità e il congelamento dell'indicizzazione all'inflazione per un anno di pensioni, assegni familiari e altre prestazioni. Oltre all'abolizione di due feste nazionali, il lunedì di Pasqua e l'8 maggio, per generare un effetto positivo sul Pil. Il tutto condito da alcuni aumenti mirati di imposte per circa 5 miliardi.

Il negoziato con le organizzazioni sindacali e padronali sarà particolarmente duro, così come le interlocuzioni con i vari partiti in Parlamento. La posta in gioco, del resto, è alta: se la Francia dovesse vedere franare anche il governo Bayrou dopo quello di Barnier, allora potrebbero riprendere a salire i rendimenti per finanziare un debito pubblico che ha raggiunto circa il 114% del Pil ed è incanalato su una traiettoria di ulteriore aumento. Non è un caso, del resto, che l'Italia guidata da Giorgia Meloni, grazie soprattutto alla sua grande stabilità politica, è riuscita a ridurre la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli francesi ai minimi da vent'anni.

Gli analisti di Commerzbank prevedono che la tendenza attuale porterà al sorpasso (cioè finanziare il debito francese costerà di più rispetto a quello italiano) dell'Italia sui cugini francesi, una cosa impensabile fino a tre anni fa quando il solco tra i due Paesi era molto più profondo.

Se tuttavia Bayrou dovesse fallire la sua missione, allora la Francia rischierebbe di prendere una piega preoccupante e sprofondare in un pericoloso attacco speculativo sul debito del Paese con riflessi su tutta l'area euro.