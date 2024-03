Innovazione, progresso e formazione: le chiavi delle "nuove forze produttive" cinesi

La settimana scorsa, il presidente Xi Jinping ha presieduto alle “Due sessioni”, le sedute plenarie della Conferenza politica consultiva e del Congresso nazionale cinese. Durante i lavori, che hanno coinvolto delegati provenienti da tutte le regioni della Repubblica popolare, il leader di Pechino ha fatto più volte menzione alle “nuove forze produttive di qualità”. Parole d’ordine, queste, che hanno attirato anche l’attenzione del resto del mondo e che, secondo gli esperti, daranno notevole impulso all’economia della superpotenza asiatica.

Zhang Yi, deputato della Npc (Assemblea nazionale del popolo) e presidente dell’Istituto nazionale per lo sviluppo sociale, ha dichiarato a China news service che il “nuove” rappresenta il progresso e l’innovazione della tecnologia. Zhou Yuan, membro della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (Cppcc) e fondatore della piattaforma Q&A Zhihu, ha aggiunto che le nuove forze produttive puntano a migliorare la qualità e l’efficienza dello sviluppo economico del Paese, in una fase ricca di nuove tendenze e cambiamenti.

Tutti punti, questi, toccati anche da Zhu Keli, direttore e fondatore del China institute of new economy, che ha spiegato come Pechino stia promuovendo attivamente le industrie emergenti e la formazione degli operatori di base per le imprese future, sempre nell’ambito della scienza, della tecnologia e delle aree chiave della competizione globale dei prossimi anni. Le novità, però, riguardano anche i settori tradizionali dove, secondo Zhu Keli, ulteriori possibilità di sviluppo industriale saranno aperte dalla " trasformazione e dell'aggiornamento con le nuove tecnologie ".

Elemento chiave per lo sviluppo di forze produttive di alta qualità è, secondo gli addetti ai lavori, la coltivazione di un maggior numero di talenti. " Il risultato dell'istruzione è il talento, e il risultato del talento è l'innovazione scientifica e tecnologica ", ha dichiarato il deputato dell'Npc e presidente dell'Istituto per la scienza e lo sviluppo dell'Accademia delle scienze cinese Pan Jiaofeng, convinto che lo sviluppo tecnologico e scientifico debba essere coordinato con percorsi di innovazione in ambito economico, sociale, industriale e dell’istruzione.