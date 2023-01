"Stiano zitti": La bordata di Monti contro il governo

Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto hanno decisamente dato fastidio a certi esponenti europeisti, che hanno mal tollerato le sue dichiarazioni in merito al comportamento della Bce. Non ha tardato ad arrivare la secca replica del senatore a vita Mario Monti, che chiede una sorta di silenzio da parte degli esponenti politici italiani.

Intervistato da Repubblica, l'ex presidente del Consiglio ha infatti dichiarato che " l'Italia deve combattere quegli stereotipi che circolano in alcuni Paesi del Nord Europa, secondo cui non si preoccuperebbe delle generazioni future e vorrebbe scaricare i suoi oneri su altri partner comunitari ". L'Italia, insomma, deve rigare dritto, non tollerando l'evasione fiscale, evitando condoni, e muovendosi verso una tassazione proporzionale. Le recenti affermazioni di Crosetto non sono piaciute a Monti, ex Commissario europeo.

L'indipendenza di una Banca centrale, spiega Monti, riduce il rischio di scaricare i costi presenti sulle generazioni future, attraverso l'inflazione e disavanzi pubblici. La Banca centrale europea " è indipendente dai governi, ma ha una accountability democratica, esercitata dall'unico organo della Ue direttamente eletto. Infatti i vertici della Bce riferiscono regolarmente al Parlamento europeo, che ha anche un ruolo nella loro nomina ".

Il governo italiano, aggiunge Monti, ha facoltà di invitare la presidente della Bce Christine Lagarde per un intervento, tenendo però presente che "la Bce deve pensare all'interesse comune dell'intera zona euro, non a questo o quel singolo Paese. E vi sono tensioni quasi permanenti".

Quindi, la neppure tanto velata stoccata al ministro Crosetto: " Ci sono casi in cui il silenzio è più utile. Pochi sanno, ad esempio, che la faticosa soluzione della crisi finanziaria di dieci anni fa iniziò proprio con una posizione comune dei tre maggiori Paesi che, rompendo con il passato, si imposero un silenzio simmetrico' ". " Se l'obiettivo di certe dichiarazioni è evitare un rialzo dei tassi, esse non avranno seguito reale ", aggiunge poi Monti, avanzando l'ipotesi che Crosetto non abbia ancora avuto modo di riflettere bene sulla questione.