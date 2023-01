L'affondo di Crosetto: "Le scelte della Bce mettono a rischio l'Italia"

La soglia di attenzione è alta: si teme che il nostro Paese possa subire una serie di ripercussioni negative in seguito a determinate scelte della Banca centrale europea. A lanciare l'allarme è stato Guido Crosetto, che senza mezzi termini ha messo in luce i pericoli all'orizzonte che l'Italia potrebbe correre: " Le condizioni economiche del Paese rischiano di peggiorare se verranno a mancare le 'tutele esterne' che hanno aiutato negli ultimi anni ". Il riferimento è alla decisione della Bce di cambiare politica sugli acquisti dei titoli di Stato europei.

L'allarme di Crosetto

Il ministro della Difesa ha infatti annotato che la misura è stata intrapresa in un momento drammatico che l'Unione europea sta attraversando da mesi. Per condizioni esterne si intendono tassi, inflazione e allentamento dei parametri che in passato sono state ritenute positive, con la Bce che ha " costruito un grandissimo ombrello sulle emissioni dei titoli ". Ora invece Crosetto, intervistato da La Repubblica, ha denunciato " il cambio repentino di politiche della Banca centrale ".

A suo giudizio una situazione del genere rischia di avere un effetto " particolarmente negativo " sul nostro conto. Nella pratica ha sottolineato che senza inflazione e tassi non solo l'economia avrebbe potuto beneficiare di maggiori investimenti, ma ad esempio " si sarebbe scongiurato l'aumento delle accise sulla benzina o il taglio della rivalutazione di alcune pensioni ". Per Crosetto, considerando l'attuale quadro, " non c'era alcuna ragione per una stretta ".

Tra l'altro il ministro della Difesa non ci ha girato attorno e ha posto l'attenzione sul fatto che " alcune decisioni provocano effetti negativi perché amplificano la crisi ". Da un recente sondaggio del Financial Times è emerso che, in seguito all'aumento dei tassi e al minor acquisto di titoli di Stato, l'Italia potrebbe essere il Paese dell'Eurozona più esposto a una crisi del debito. Come scritto da Marcello Astorri su ilGiornale in edicola oggi, è stata così rispolverata l'etichetta di anello debole dell'economia europea.

Lo scostamento di bilancio

Comunque, al di là di tutte le difficoltà del caso, occorre continuare a muoversi per sostenere economicamente le famiglie e le imprese. In tal senso Crosetto non ha chiuso a priori la strada dello scostamento di bilancio: " Prenderemo atto di quello che accadrà nella consapevolezza che non abbiamo la stessa possibilità di indebitamento che hanno avuto Draghi o Conte, né i tassi bassi che ha avuto Renzi ".