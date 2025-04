"Quanto spennemo dentro 'sta casa?". Trump sui dazi come il sosia del Marchese del Grillo

Ascolta ora 00:00 00:00

I dazi imposti al mondo da Donald Trump per l'importazione negli Stati Uniti stanno avendo non poche ripercussioni sull'economia mondiale. Qualcuno già parla di guerra commerciale, tratteggiando gli scenari più cupi e foschi per il prossimo futuro, ma sui social, come spesso accade, è un tripudio di meme e di video satirici e caricaturali sul presidente degli Stati Uniti e sulle sue iniziative . Uno dei video più virali riguarda la personificazione di Trump con il Marchese del Grillo di Alberto Sordi o, meglio, con il suo sosia Gasperino.

La storia del Marchese del Grillo diretto da Mario Monicelli è nota a tutti e chi ha visto il film anche solo una volta non può non ricordare il passaggio in cui il povero carbonaio Gasperino con problemi di alcolismo, mandato dal Marchese a prendere il suo posto, improvvisa l'amministrazione della Casa. I modi rozzi di Gasperino sono ciò che salta più all'occhio, al di là del significato profondo di questo personaggio, ed è proprio un passaggio di questo momento a essere stato cucino a Trump con l'intelligenza artificiale in un video che è diventato virale sui social.

" Ma che li tieni tu li conti? E fammeli vedé ‘sti conti. Quanto spennemo dentro ‘sta casa? ", dice Trump con la voce di Gasperino. " Ma che t’offenni? Per esempio, quanto ‘o pagamo er carbone? Famme sapè. Quanto ‘o pagamo? E ‘a carbonella? E le fascine, pe’ accenne er foco? E ‘a legna? ", prosegue il "finto" Trump. Il video è stato realizzato con l'intelligenza artificiale in modo tale da far muovere Trump la bocca in modo perfettamente sincronizzato con le battute di Gasperino. " ‘O vedi che semo coijoni! Ma come, compramo tutto a tre volte il prezzo corente e solo ‘a legna ‘a vennemo alla metà?! Dice nun me fido… Ho fatto bene a vedé i conti… artro che. Sei tu me freghi qui, me freghi su tutto! Perciò sei un ladro; sei ladro tu, tu padre e tu nonno e io ve licenzio a tutti e tre ", conclude il video di Trump.

Al di là di ciò che rappresenta Gasperino del Marchese del Grillo, Trump ha spesso basato le sue campagne e la sua retorica sulla denuncia di accordi commerciali

a suo dire svantaggiosi per gli Stati Uniti, che è alla base dei calcoli per l'applicazione dei dazi. E quindi ecco che il presidente Usa si trasforma per pochi secondi in uno dei personaggi più amati del cinema italiano